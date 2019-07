Hetz in da Hitz: Wiener Linien verwandeln Karlsplatz in Sommer-Wohlfühloase

2./3. August: Sommerfest sorgt für Abkühlung und Ferienstimmung

Wien (OTS) - Die Sommer-Aktion „Hetz in da Hitz“ geht in die Verlängerung: Heuer verwandeln die Wiener Linien an gleich zwei Tagen – dem 2. und 3. August – den Karlsplatz in eine sommerliche Wohlfühloase. Kostenlose Attraktionen rund um das Thema "Wasser" sorgen für Abkühlung und Ferienstimmung mitten in der Stadt.

Wasserbomben-Mikado, Surf-Rodeo und Chillout Area

Ab 14 Uhr kann man bei Wasserbomben-Mikado und Surf-Rodeo seine Geschicklichkeit erproben. Spaß ist dabei garantiert! In der Chillout Area locken gemütliche Liegestühle, Sonnenschirme spenden Schatten und Wasser aus dem Sprühnebelbogen sorgt für Abkühlung. Bei erfrischenden Getränken und Lounge-Musik lässt es sich hier bis in die späten Abendstunden herrlich entspannen. Sonnencreme, Schweißbänder und Klebe-Tattoos werden kostenlos verteilt.

Mit Bademode & Co. stilecht durch den Sommer

Wer auch den Rest des Sommers stilecht verbringen will, kann vor Ort die aktuellen Sommer-Fanartikel der Wiener Linien erwerben: Die neue Bademode, das Badetuch und das Getränke-Set sind vor Ort erhältlich. Auch von den beliebten Badeschlapfen "Wiener Letten" sind noch Restbestände verfügbar.

Hetz in da Hitz im Überblick:

2. und 3. August 2019, 14 bis 22 Uhr

Karlsplatz, beim Otto-Wagner-Pavillon, 1040 Wien (bei der Haltestelle "Karlsplatz" der Linien 1, 62, 4A; U1, U2, U4 Karlsplatz)

Eintritt frei!

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien

Kommunikation

Tel. (01) 7909-17002

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at