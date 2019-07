We have a Stream - Interwetten stellt seinen Kunden ein umfassendes Tennis LIVE-Streaming Angebot zur Verfügung

Wien/Ta´Xbiex (OTS) - In den nächsten drei Monaten kommen Tennisfans voll auf ihre Kosten: Interwetten wird seinen Service erweitern, damit Fans in ganz Europa ITF-Turniere und das ATP 250-Turnier in Kitzbühel LIVE genießen können.

In Zusammenarbeit mit Betradar, der Wettmarke des weltweit führenden Anbieters von Sportwetten- und Unterhaltungsprodukten, Sportradar, wird Interwetten in den nächsten drei Monaten 50 Turniere und 1750 Spiele in Deutschland, Österreich, Schweden, Spanien und Griechenland LIVE übertragen.

Höhepunkt ist die LIVE-Übertragung aller 53 Spiele des ATP 250 Turniers in Kitzbühel. Das Turnier findet vom 27. Juli bis 3. August 2019 statt. Das Teilnehmerfeld wird vom Weltranglisten-Vierten und Lokalmatador Dominik Thiem angeführt. Interwetten ist der offizielle Wettpartner des Turniers, das in Österreich seit seiner Gründung im Jahr 1894 eine sehr lange Tradition hat.

Dominik Beier, Speaker of the Board bei Interwetten: "Wir wollen unseren Kunden ein 360°-Erlebnis bei Interwetten bieten, sowohl online als auch mobil. Das gemeinsame Aktivieren von Live-Streaming und Quoten auf dem gleichen Bildschirm schafft ein verbessertes Wetterlebnis und trägt zur Unterhaltung für unsere Kunden bei. Speziell Tennis ist auf unseren Plattformen sehr populär. Betradar ist sowohl im Streaming als auch in den Datendiensten für den Sport sehr erfahren, so dass wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen in dieser Zeit freuen."

Wetten ist unser Sport.

Interwetten bietet mit rund 1,8 Millionen Kunden und einem Wettumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro das beste Online-Entertainment. Neben den klassischen Sportwetten wird das Portfolio von Interwetten durch ein umfangreiches Live-Wettangebot ergänzt. 2018 konnte auf 138.000 LIVE Events gewettet werden. Hinzu kommen Casino, Live-Casinos und eine Vielzahl spannender Spiele. Interwetten bietet seinen Kunden rund um die Uhr Casino-Atmosphäre. Mehr als 30 Anbieter sind im Sortiment und mehr als 1.200 Spiele im Angebot.

Das Unternehmen wurde 1990 als Sportwettenanbieter in Wien gegründet und ist seit über 20 Jahren mit der Website www.interwetten.com online. Interwetten schüttet mehr als 95 Prozent seines Umsatzes als Gewinn an seine Kunden aus.

Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005 von der Malta Gaming Authority (MGA) in Malta lizenziert. Interwetten hat auch in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland), Irland und Schweden erfolgreich Genehmigungsverfahren abgeschlossen. In Deutschland hat Interwetten 2012 eine bundesweite Sportwetten-Konzession beantragt und Phase 2 des Auswahlverfahrens erreicht.

