Radiotest 2019_2: kronehit als #1 Privatradio bestätigt, Rekordergebnis in Wien

Wien (OTS) - Der aktuelle Radiotest bestätigt die Nummer 1 Position von kronehit unter den österreichischen Privatradios. Mit 16,6% (14-49, Mo-So) konnte die Tagesreichweite um 0,4 Prozentpunkte ausgebaut werden, der Marktanteil liegt wie vor einem Jahr bei 13 Prozent.

Ein historisches Ergebnis konnte kronehit in Wien – dem Markt mit dem intensivsten Wettbewerb - einfahren: Mit 21% Marktanteil (14-49, Mo-So) wurde der höchste Marktanteil eines Privatradios in Wien in den letzten 20 Jahren erreicht; das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von fünf Prozentpunkten, auch die Tagesreichweite in Wien ist gestiegen – von 12,6% auf 15,9% im Jahresvergleich.

Neben der Nummer 1 Position unter den Privatradios in Gesamtösterreich und in Wien liegt kronehit bei der Tagesreichweite 14-49 auch weiterhin in den Bundesländern Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Tirol vor den privaten Mitbewerbern.

Im Gesamtmarkt der Hörer über 10 Jahre gab es im Jahresvergleich ein leichtes Plus von 10,7% auf 10,9% (Mo-So), werktags von 11,2% auf 11,6%.

Programmdirektor Rüdiger Landgraf: „Ein ansprechendes Ergebnis – nicht nur für kronehit, sondern für die gesamte Radiobranche: Die Radionutzung ist im Jahresvergleich um zwei Prozentpunkte gestiegen, und das in einem starken Wettbewerbsumfeld mit Streaming-Diensten. Auch die Hördauer ist insgesamt deutlich hinaufgegangen, von 174 auf 195 Minuten. Radio ist damit – stärker noch als vor einem Jahr – der Tagesbegleiter der Österreicherinnen und Österreicher. Und dass gerade in Wien, wo der Wettbewerb besonders stark ist, die Hörerinnen und Hörer kronehit mit 21% Marktanteil 14-49 belohnt haben, ist für das kronehit-Team ein besonderes Kompliment – wir sagen danke!“

Verkaufsdirektor Mario Frühauf: „Die Kraft der klassischen UKW-Radios wird im aktuellen Radiotest sehr deutlich, für erfolgreiche Audiokampagnen ist das Radio ein absolutes must have! Hohe Reichweiten kombiniert mit günstigen TKPs machen kronehit zu einem wirksamen und verlässlichen Werbepartner. Das Thema Innovation steht bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste, wir werden noch im Q3/19 die klassische Radiowerbung weiter attraktivieren und die datenbasierte Ausspielung von Radiospots in unseren UKW-Werbeblöcken einführen. Damit bieten wir unseren Kunden als erster Radiosender in Österreich die Möglichkeit, ihre klassischen UKW-Kampagnen datenbasiert auszusteuern.“

