Radiotest 2019_2: Erfolg für die ORF-Radios: 74% Marktanteil

Ö3: Ausbau der Marktführerschaft - ORF-Regionalradios: Regionale Nummer Eins bei Personen ab 35 - Ö1: Mehr Hörerinnen und Hörer für den Informations- und Kultursender - FM4: Treue Hörerschaft

Die Österreicherinnen und Österreicher hören deutlich länger Radio: Die Radionutzungszeit steigt von 174 Minuten auf 195 Minuten (Vergleichszeiträume 2018_2 und 2019_2).

Der ORF steigert seinen Marktanteil von 72% auf 74%. Damit entfallen fast 3 von 4 in Österreich gehörten Radiominuten auf die Radioangebote des ORF. Alle inländischen Privatradios zusammen erzielen einen unveränderten Marktanteil von 26%. Die ORF-Radios erreichen täglich mehr als doppelt so viele Österreicherinnen und Österreicher wie alle inländischen Privatradios zusammen. Mit einer Tagesreichweite von 62,4% hören täglich 4,9 Millionen Personen ab 10 Jahren zumindest ein ORF-Radio.

ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger zu den Ergebnissen des aktuellen Radiotests: „Die ORF-Radios stehen für verlässliche Information, vielfältige Unterhaltung und Abwechslung. Ich glaube an die Kraft der öffentlich-rechtlichen Sender und freue mich, dass die ORF-Radios täglich rund 5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher mit ihren Angeboten begeistern.“

Hitradio Ö3 baut seine Marktführerschaft deutlich aus und gewinnt bei allen Kennwerten in allen Altersgruppen hinzu. 2,6 Mio. Personen hören täglich Ö3 – das ist etwa ein Drittel der österreichischen Gesamtbevölkerung. Der Sender baut seine Tagesreichweite auf 32,9% aus und begeistert täglich mehr Menschen für sein abwechslungsreiches Programm als alle inländischen Privatradios zusammen. Der Ö3-Marktanteil steigt von 31% auf 32%, in der Altersgruppe der 14-bis 49-Jährigen ist der Zugewinn von 39% auf 41% noch deutlicher. Die Marktanteile als Maß für die Nutzungszeit belegen, dass kein anderer Sender so lange gehört wird wie Ö3. Mit 38,0% Tagesreichweite erreicht Ö3 deutlich mehr Hörerinnen und Hörer im Alter von 14 bis 49 als alle inländischen Privatradios zusammen. In jedem einzelnen Bundesland hören mehr Österreicher/innen Ö3 als das nationale bzw. jeweils regional stärkste Privatradio.

Österreich 1, das Informations- und Kulturradio des ORF, wurde zu seinem 50. Geburtstag sanft erneuert und vergrößert seither seine Hörerschaft: Im Schnitt hören täglich mehr als 700.000 Menschen Ö1. Die Ö1-Tagesreichweite liegt in der Gesamtbevölkerung bei 9,0%, bei Personen ab 35 steigt die Tagesreichweite auf hohe 11,6%. In der Gesamtbevölkerung liegt der Marktanteil bei 7%, im Segment der ab 35-Jährigen erzielt Ö1 einen Marktanteil von 9%.

FM4 punktet in seiner Community: 260.000 Österreicherinnen und Österreicher hören im Schnitt täglich das mehrheitlich fremdsprachige Jugend-Kulturradio des ORF. Die Tagesreichweite liegt damit in der Gesamtbevölkerung bei 3,3%, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 5,1%. FM4 erzielt einen Marktanteil von 2%, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Marktanteil bei 4%.

Regionalität schafft Bindung: Die ORF-Regionalradios bauen ihren Marktanteil deutlich von 33% auf 36% aus und werden damit länger gehört als im Vergleichszeitraum 2018_2. Bei Personen ab 35 Jahren steigt der Marktanteil sogar auf 42% und ist damit exakt doppelt so hoch wie jener aller inländischen Privatradios zusammen. Insgesamt bauen die ORF-Regionalradios ihre Tagesreichweite von 27,3% auf 29,4% aus. In jedem Bundesland erreicht das jeweilige ORF-Regionalradio mehr Hörerinnen und Hörer ab 35 Jahren als der stärkste regionale Mitbewerber.

Auch im wettbewerbsintensiven Markt Wien baut der ORF seine Marktführerschaft weiter aus: Die ORF-Radios werden nicht nur länger, sondern auch von mehr Wienerinnen und Wienern als im Vergleichszeitraum gehört. Mit einer Tagesreichweite von 48,0% hört knapp die Hälfte der Wiener Gesamtbevölkerung täglich eines der ORF-Radios. Insbesondere Ö3 kann seine Marktposition stärken und steigert seine Tagesreichweite von 21,4% auf 23,3%, auch Radio Wien und Österreich 1 vergrößern ihre Hörerschaft. Insbesondere bei Personen zwischen 14 und 49 Jahren baut der ORF seine Beliebtheit in Wien deutlich aus, der Marktanteil steigt von 51% auf 56%. Hitradio Ö3 steigert seinen Marktanteil in Wien um 7 Prozentpunkte auf 33%, kein anderer Radiosender in Wien verzeichnet auch nur einen ähnlichen Aufwärtstrend.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2018 bis Juni 2019 (2019_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018 (2018_2) verwendet. Da nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 1. Halbjahr 2016 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.

Radiotest 2019_2 vs. 2018_2

Die Daten in den Tabellen sind nach der Tagesreichweite 10+ gereiht; alle Zahlen beziehen sich auf das jeweilige Gesamtprogramm, also auf alle Sendetage (Montag bis Sonntag). Berücksichtigt wurden Sender, die eine Tagesreichweite 10+ von größer/gleich 1,0% aufweisen. Zahlen in Klammer: 2018_2

Durch eine neue disproportionale Verteilung der Interviews nach Bundesländern konnte die Gesamt-Fallzahl für das Jahr 2019 auf 21.800 optimiert werden, die weiterhin die Validität der Daten garantiert. Das bedeutet, dass mit Beginn 2019 pro Quartal 5.450 Interviews durchgeführt werden (2018: 6.000 Interviews pro Quartal). Der Radiotest 2019_2 (Juli 2018 bis Juni 2019) umfasst somit zwei Quartale aus dem Jahr 2018 sowie zwei Quartale aus dem laufenden Jahr und ergibt daher eine Gewichtungsbasis von 22.900 Interviews.

Anm.: In jedem Bundesland wurde immer nur das jeweilige ORF-Regionalradio in die Tabelle mit einbezogen (z.B. Radio Tirol in Tirol, Radio Salzburg in Salzburg etc.). Ausnahme Wien: hier wurden alle in der Bundeshauptstadt ausgewiesenen ORF-Regionalradios berücksichtigt.

Österreich gesamt

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 62,4%(59,9%) 53,3%(51,7%) 74%(72%) 64%(62%) Ö3 32,9%(31,8%) 38,0%(37,4%) 32%(31%) 41%(39%) ORF Regionalradios 29,4%(27,3%) 15,3%(14,2%) 36%(33%) 18%(16%) Privatsender Inland 28,0%(27,4%) 35,9%(35,3%) 26%(26%) 37%(36%) KRONEHIT 10,9%(10,7%) 16,6%(16,2%) 8% (8%) 13%(13%) Österreich 1 9,0% (8,5%) 5,4% (5,1%) 7% (7%) 3% (3%) FM4 3,3% (3,3%) 5,1% (5,2%) 2% (2%) 4% (4%)

Wien

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 48,0%(46,4%) 37,5%(35,1%) 69%(68%) 56%(51%) Ö3 23,3%(21,4%) 22,3%(20,2%) 28%(26%) 33%(26%) Radio Wien 12,0%(10,6%) 6,9% (5,6%) 16%(15%) 9% (8%) Österreich 1 11,4%(11,2%) 8,2% (6,9%) 12%(12%) 8% (7%) KRONEHIT 11,0%( 8,6%) 15,9%(12,6%) 11% (8%) 21%(16%) Radio Energy 6,5% (5,9%) 8,6% (8,6%) 5% (4%) 9% (8%) Radio NÖ 6,4% (5,5%) 1,3% (1,9%) 10%(9%) 3% (3%) Radio Arabella 6,2% (6,3%) 4,7% (3,9%) 9% (7%) 8% (6%) radio 88.6 4,3% (5,1%) 6,1% (6,7%) 5% (6%) 8% (9%) FM4 4,1% (4,8%) 6,1% (6,8%) 4% (4%) 7% (8%) 98,3 Superfly 1,8% (1,7%) 2,1% (2,0%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Burgenland 1,7% (2,2%) 0,3% (0,5%) 2% (2%) 0% (1%) Radio Ö24 1,2% (1,2%) 1,5% (1,3%) 1% (2%) 1% (3%)

Niederösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 69,5%(66,8%) 61,9%(60,6%) 81%(77%) 74%(67%) Ö3 39,4%(38,3%) 47,1%(47,8%) 40%(36%) 51%(45%) Radio NÖ 24,5%(23,7%) 11,5%(11,2%) 29%(26%) 15%(12%) KRONEHIT 13,8%(14,9%) 22,0%(22,8%) 9%(11%) 14%(18%) radio 88.6 8,0% (5,3%) 12,0% (8,6%) 6% (6%) 10% (9%) Österreich 1 7,2% (7,7%) 4,2% (5,1%) 5% (6%) 2% (3%) FM4 3,4% (3,0%) 5,0% (4,7%) 2% (3%) 4% (4%) Radio Energy 1,8% (2,1%) 3,0% (3,2%) 1% (1%) 2% (2%) Radio Arabella (VG2)* 10,2% (7,8%) 11,7% (6,5%) 6% (6%) 7% (5%) Radio Arabella (VG1)* 8,1% (6,4%) 9,1% (5,1%) 5% (5%) 6% (4%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG2): Amstetten, Melk, Scheibbs, St. Pölten St./L., Lilienfeld, Waidh./Ybbs; Radio Arabella (VG1): St. Pölten St./L., Amstetten, Melk, Scheibbs, Krems St./L., Tulln, Lilienfeld, Waidh./Ybbs

Burgenland

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 72,6%(68,1%) 64,4%(60,8%) 84%(80%) 71%(67%) Ö3 38,7%(33,7%) 49,0%(44,0%) 35%(31%) 47%(43%) Radio Burgenland 33,7%(32,8%) 18,4%(17,1%) 35%(35%) 18%(14%) KRONEHIT 13,2%(12,3%) 22,8%(20,8%) 8% (7%) 15%(11%) radio 88.6 7,6% (7,0%) 13,0%(12,5%) 5% (6%) 10%(11%) Österreich 1 7,5% (7,0%) 3,4% (3,9%) 6% (5%) 2% (2%) Antenne Steiermark 3,4% (4,1%) 5,2% (5,7%) 3% (3%) 5% (5%) FM4 2,4% (2,8%) 3,5% (5,0%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Arabella 1,3% (1,3%) 1,3% (1,1%) 1% (1%) 2% (1%)

Steiermark

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 64,0%(63,6%) 55,5%(55,0%) 74%(73%) 61%(62%) Radio Steiermark 32,1%(31,4%) 16,6%(15,0%) 38%(37%) 19%(17%) Ö3 31,5%(33,2%) 39,7%(40,5%) 27%(29%) 37%(39%) Antenne Steiermark 19,6%(20,6%) 24,4%(26,7%) 19%(17%) 27%(23%) Österreich 1 9,2% (7,5%) 5,5% (4,1%) 7% (5%) 3% (2%) KRONEHIT 8,1% (9,2%) 12,0%(14,6%) 5% (5%) 9% (8%) FM4 2,8% (2,8%) 4,6% (4,3%) 2% (2%) 3% (3%) Radio Grün-Weiss* 7,5% (7,1%) 6,3% (6,8%) 6% (9%) 5%(12%) Soundportal (VG6)* 3,9% (4,9%) 6,4% (7,9%) 3% (4%) 7% (6%) Soundportal (VG7)* 3,3% (3,6%) 6,1% (6,3%) 3% (2%) 6% (4%) Welle 1* 1,7% (1,6%) 3,1% (2,0%) 1% (2%) 2% (2%) Radio Ö24* 1,5% (0,4%) 3,0% (1,0%) 1% (0%) 2% (0%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Grün-Weiss: Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Liezen; Soundportal (VG6): Graz Stadt/Umg.; Soundportal (VG7): Graz Stadt/Umg., Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag; Welle 1: Graz Stadt/Umg.; Radio Ö24:

Murtal, Leoben, Murau, Liezen

Kärnten

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 71,8%(66,7%) 62,8%(58,7%) 80%(77%) 67%(62%) Radio Kärnten 43,2%(38,6%) 26,3%(24,0%) 48%(46%) 27%(25%) Ö3 33,3%(30,2%) 42,7%(39,7%) 27%(24%) 36%(33%) Antenne Kärnten 20,6%(19,5%) 30,5%(29,0%) 17%(16%) 27%(26%) Österreich 1 8,9% (8,9%) 5,0% (4,4%) 6% (5%) 2% (3%) KRONEHIT 8,1% (8,6%) 13,5%(14,6%) 4% (5%) 8% (9%) FM4 2,5% (2,2%) 3,9% (3,6%) 2% (1%) 3% (3%) Welle 1* 3,4% (4,1%) 5,6% (8,4%) 2% (2%) 3% (4%) Lounge FM (Kntn)* 1,3% (1,5%) 0,8% (2,4%) 1% (1%) 1% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Welle 1:

Klagenfurt St./L.; Lounge FM (Kntn): Klagenfurt St./L.

Oberösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 63,7%(60,4%) 54,6%(53,7%) 71%(70%) 63%(59%) Ö3 35,9%(34,7%) 41,6%(41,4%) 33%(36%) 44%(42%) Radio Oberösterreich 25,1%(22,3%) 11,3%(10,0%) 27%(25%) 12%(10%) KRONEHIT 13,3%(13,2%) 20,4%(19,3%) 10%(10%) 16%(16%) Life Radio 12,6%(12,6%) 16,1%(15,5%) 11% (9%) 14%(13%) Österreich 1 8,6% (8,1%) 5,1% (5,5%) 7% (5%) 3% (3%) FM4 3,4% (3,1%) 5,2% (5,2%) 2% (2%) 4% (3%) Antenne Salzburg 1,2% (0,8%) 1,1% (0,8%) 2% (1%) 1% (1%) Radio Arabella (VG14)* 9,8% (9,5%) 9,5% (8,5%) 9%(12%) 8%(17%) Radio Arabella (VG13)* 9,8% (8,3%) 9,3% (7,4%) 9% (9%) 9%(11%) Welle 1* 1,6% (1,8%) 2,6% (2,6%) 1% (2%) 2% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG14): Linz St./L.; Radio Arabella (VG13): Linz St./L., Wels St./L., Steyr St./L., Vöcklabruck; Welle 1: Linz St./L.

Salzburg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 68,4%(66,6%) 61,5%(59,9%) 77%(79%) 71%(74%) Ö3 37,6%(37,8%) 47,4%(47,0%) 34%(38%) 47%(52%) Radio Salzburg 31,9%(30,1%) 17,7%(15,8%) 34%(33%) 17%(17%) Antenne Salzburg 11,8% (9,9%) 13,0% (9,9%) 11% (9%) 13% (9%) Österreich 1 10,1% (8,6%) 4,1% (3,7%) 8% (5%) 2% (2%) KRONEHIT 6,7% (6,3%) 9,7%(10,2%) 4% (4%) 7% (7%) FM4 2,4% (2,5%) 3,8% (4,0%) 2% (1%) 4% (2%) Welle 1* 5,2% (4,8%) 9,2% (7,5%) 5% (2%) 10% (4%) Radio Energy* 4,9% (4,2%) 7,9% (7,6%) 2% (2%) 4% (4%) Klassik Radio* 1,8% (1,3%) 1,8% (0,5%) 2% (1%) 2% (0%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Welle 1:

Salzburg St./Umg.; Radio Energy: Salzburg St.; Klassik Radio:

Salzburg St.

Tirol (mit Osttirol)

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 62,6%(59,2%) 57,3%(56,7%) 66%(65%) 59%(62%) Ö3 35,8%(34,3%) 41,4%(42,4%) 30%(31%) 39%(40%) Radio Tirol 26,6%(26,5%) 15,0%(16,5%) 28%(28%) 16%(17%) KRONEHIT 10,0% (9,5%) 15,0%(14,1%) 6% (6%) 12% (9%) Life Radio 9,5% (8,7%) 14,2%(12,1%) 8% (7%) 14% (8%) Österreich 1 8,0% (7,0%) 4,2% (4,8%) 6% (5%) 2% (3%) FM4 3,2% (3,4%) 5,4% (5,5%) 2% (2%) 4% (3%) Radio Osttirol* 28,6%(20,4%) 24,3%(18,5%) 19%(16%) 15%(12%) Radio U1 Tirol(VG27)* 13,7%(12,1%) 8,9% (9,0%) 15%(15%) 10%(12%) Radio U1 Tirol(VG26)* 13,4%(11,7%) 8,4% (8,3%) 14%(15%) 10%(11%) Radio Energy* 3,1% (2,6%) 4,7% (2,5%) 2% (2%) 4% (2%) Klassik Radio* 2,5% (1,8%) 1,3% (1,4%) 2% (2%) 1% (1%) Antenne Tirol* 2,0% (2,5%) 2,5% (2,8%) 1% (1%) 2% (1%) Welle 1 (VG28)* 1,5% (2,6%) 2,3% (3,1%) 1% (1%) 2% (2%) Welle 1 (VG29)* 1,1% (2,0%) 1,9% (2,7%) 1% (1%) 1% (1%)

*Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Osttirol:

Lienz; Radio U1 Tirol (VG27): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel, Imst, Landeck; Radio U1 Tirol (VG26): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel; Radio Energy: Innsbruck St.; Antenne Tirol: Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz; Welle 1 (Tirol) (VG28):

Innsbruck St./L.; Welle 1 (Tirol) (VG29): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Imst, Landeck, Reutte; Klassik Radio: Innsbruck St.

Vorarlberg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 60,3%(56,7%) 51,1%(48,7%) 68%(66%) 55%(58%) Radio Vorarlberg 33,2%(28,9%) 19,6%(18,4%) 37%(32%) 20%(21%) Ö3 27,8%(27,2%) 33,0%(31,0%) 25%(26%) 32%(32%) Antenne Vorarlberg 23,3%(21,9%) 29,4%(28,3%) 21%(19%) 29%(23%) KRONEHIT 7,5% (7,9%) 11,0%(11,8%) 5% (4%) 8% (7%) Österreich 1 6,5% (6,7%) 2,6% (2,5%) 5% (5%) 1% (2%) FM4 3,5% (3,1%) 5,3% (4,7%) 2% (2%) 4% (3%)

Quelle: Radiotest 2019_2 (GfK Austria Feldarbeit, Ankordata Auswertung, n = je 22.900 ERW. 10+) und Radiotest 2018_2 (GfK Austria Feldarbeit, Ankordata Auswertung, n = je 24.000 ERW. 10+)

