Der polnische Minister für Landwirtschaft kündigt neue rechtliche Lösungen im Rindfleischsektor an

Wir arbeiten an der Verbesserung der bereits hohen Standards

Warschau (OTS) - Das polnische Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und die Rindfleischerzeuger planen, die bereits hohen Normen der Rindfleischproduktion weiter zu verbessern. Dies ist eine Reaktion auf das wachsende Interesse an polnischen Produkten unter den ausländischen Verbrauchern.

Das Ministerium für Landwirtschaft arbeitet zusammen mit den polnischen Herstellern an einer Erhöhung der Sicherheit bei der Erzeugung von Rindfleisch. Die wichtigsten Änderungen umfassen dabei:

24/7-Überwachung in den Schlachthöfen

ein innovatives System aus Biosensoren, die in Kombination mit der Blockchain-Technologie die vollständige Kontrolle über das Tier sicherstellen;

schärfere Strafen für Verstöße, einschließlich der Verletzung der Bestimmungen über die Kennzeichnung und Registrierung der Tiere;

Festlegung einer Frist für die Vernichtung oder Annullierung der Ohrmarken und Pässe nach der Schlachtung;

Dank dieser Vorschläge wird Polen seine Position auf dem Weltmarkt für Rindfleisch stärken. Die polnischen Verbraucher werden im Wissen um diese Standards größeres Vertrauen in die inländischen Hersteller haben – sagt der Minister für Landwirtschaft, Jan Krzysztof Ardanowski.

Im Februar wurde nur ein einziger Fall illegaler Schlachtung verletzter Rindern in Polen festgestellt. Dies stieß auf Widerspruch der einheimischen Produzenten. Die polnischen Betriebe wurden von EU-Inspektoren geprüft, die keine Mängel in ihrer Funktion feststellten. Die polnischen Produzenten erfüllen alle anzuwendenden EU-Vorgaben. Wir dürfen selbst gelegentliche Verletzungen der Vorschriften nicht zulassen – sagt Jerzy Wierzbicki, der Präsident der Polnischen Vereinigung der Rindfleischerzeuger.

Die Vereinigung der Rindfleischerzeuger wird in Kürze einen offenen Brief an alle Abgeordneten des neuen Europäischen Parlaments veröffentlichen. Darin fordern die polnischen Züchter die Harmonisierung der gesetzlichen Vorgaben in allen Mitgliedstaaten, um die Standards in der Rindfleischbranche zu erhöhen.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Słojewski

Vermarktungspartner

a.slojewski @ partnersi.com.pl

Tel.: +48 22 858 74 58, Durchwahl 67