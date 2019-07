Die ORF-„Sommergespräche“ 2019 ab 5. August mit Tobias Pötzelsberger

Weiters: Der Fahrplan zur Nationalratswahl 2019 im ORF

Wien (OTS) - Seit 1981 gehören die ORF-„Sommergespräche“ zu den politischen Fixterminen des Landes und dennoch ist heuer vieles neu. Denn nicht nur Gastgeber Tobias Pötzelsberger feiert seine „Sommergespräche“-Premiere, gleiches gilt für drei der fünf Chefinnen und Chefs der im Parlament vertretenen Parteien. Beginnend am 5. August, jeweils am Montag, um 21.05 Uhr in ORF 2, stellen sich Maria Stern (Liste JETZT), Norbert Hofer (FPÖ) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) erstmals den „Sommergesprächen“. Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist zum zweiten Mal und Sebastian Kurz (ÖVP) ist zum dritten Mal dabei. Ort des Geschehens ist diesmal die Terrasse der Vorabend-Sendung „Studio 2“, die für die „Sommergespräche“ leergeräumt wird. Ein Holztisch und zwei Sessel bilden das reduzierte Setting, in dem Pötzelsberger seine Gäste begrüßen wird. Regie führt mit Kurt Pongratz eine internationale Koryphäe. Die „Sommergespräche“ 2019 werden live ausgestrahlt.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die anschließenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin bzw. einem Printjournalisten) in der „ZIB 2“ – um 22.00 Uhr in ORF 2. Aber auch ORF III blickt diesmal auf das aktuelle Interview zurück – mit von Ingrid Thurnher geleiteten „Sommer(nach)gesprächen“ ab 22.30 Uhr.

Die „Sommergespräche“ werden außerdem auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten, als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 9. September verfügbar und weltweit abrufbar.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Wie sehr die Arbeit der ORF-TV-Information von den Österreicherinnen und Österreichern geschätzt wird, zeigt die mediale Berichterstattung rund um die Regierungskrise, zeigen Umfragen und bestätigen die Reichweiten unserer Nachrichtenformate. Das ist eine erfreuliche Bestandsaufnahme, darf aber kein Ruhepolster sein. Und so haben wir uns zur Wahlberichterstattung einiges einfallen lassen, die ‚Sommergespräche‘ sind da ein würdiger Auftakt.“

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Was das Team der ORF-Information zu leisten im Stande ist, wurde rund um das Ibiza-Video und seine Folgen überdeutlich. Und es wurde dabei sichtbar, dass unser Vertrauen auch in den eigenen journalistischen Nachwuchs mehr als gerechtfertigt war. Mit Tobias Pötzelsberger trifft ein Vertreter der Next Generation auf Politiker/innen, die großteils selbst noch nie in ‚Sommergesprächen‘ zu Gast waren. Das wird diesem Format zusätzlich eine ganz besondere Frische verleihen.“

Tobias Pötzelsberger: „Man muss nur auf die Liste derer blicken, die seit 1981 die ‚Sommergespräche‘ geführt haben und erkennt, welche Auszeichnung und was für ein Vertrauensvorschuss das ist. Ich fühle mich geehrt und bin gut vorbereitet. Und ich freue mich auf ein sehr politisches, aber auch menschliches Gespräch.“

Der „Sommergespräche“-Fahrplan um 21.05 Uhr in ORF 2

5. August: Maria Stern, Liste JETZT

12. August: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

19. August: Norbert Hofer, FPÖ

26. August: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

2. September: Sebastian Kurz, ÖVP

Die Nationalratswahl in ORF 2

Die „Sommergespräche“ finden – erst zum zweiten Mal nach 2017 – im Jahr einer Nationalratswahl statt und sind der Auftakt zu einem umfangreichen TV-Schwerpunkt. Allein ORF 2 widmet sich, zusätzlich zur regulären Berichterstattung, im September rund 17 Stunden lang in zahlreichen Sondersendungen dem Wahlkampfgeschehen. Den Auftakt macht am 1. September um 11.05 Uhr die „Diskussion der Kleinparteien“. Am 8., 15. und 22. September folgen jeweils um 11.05 bzw. 12.00 Uhr Doppel-„Pressestunden“ mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von Die Grünen, Liste JETZT, NEOS, FPÖ, SPÖ und ÖVP. Ein „Report Spezial“ steht am 3. September um 21.05 Uhr ganz im Zeichen des Beginns der heißen Wahlkampfphase. Mit welchen Botschaften und Strategien werben die Parteien um Wähler/innen? Wie mobilisieren sie ihre eigenen Reihen und was erwarten sich die Funktionäre von ihren jeweiligen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten? Dazu Analysen, wie der Wahlkampf im direkten Kontakt mit dem Wahlvolk abläuft und wie online in den sozialen Medien um Stimmen geworben wird. Neben aktuellen Live-Interviews im Studio analysieren Wahlforscher Christoph Hofinger vom SORA-Institut sowie Digitalexpertin Ingrid Brodnig Ausgangslage und Strategien der Parteien live bei Susanne Schnabl.

Highlights sind dann die drei Konfrontationssendungen „Wahl 19 – Die Duelle“ am 4., 11. und 18. September, jeweils um 20.15 Uhr (präsentiert von Tarek Leitner, Gesprächsführung Lou Lorenz-Dittlbacher bzw. Martin Thür, Analyse-Interviews: Simone Stribl) bzw. die abschließende „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“ am 26. September, ebenfalls um 20.15 Uhr – geleitet von Claudia Reiterer und Armin Wolf. Den mit Spannung erwarteten Wahlabend am 29. September (durch die Sendung führen Tarek Leitner und Nadja Bernhard) „eröffnet“ ORF 2 um 16.00 Uhr – durchgehend bis 23.00 Uhr. „Der Report“ am 30. September bringt um 21.10 Uhr die ersten Hintergrundreportagen.

Neues ORF-1-Wahlformat „Mein Wahlometer. Unsere Standpunkte. Unsere Stimmen.“, zwei Dokus zum Auftakt

Bereits am Dienstag, dem 27. August, startet ORF 1 mit zwei Dokus seine Berichterstattung zur Nationalratswahl. „Ibiza#2“ (AT) zeigt um 20.15 Uhr aus der Distanz von knapp drei Monaten, was in dieser kurzen Zeitspanne passiert ist, lässt die Ereignisse noch einmal Revue passieren und beschreibt die Konsequenzen eines Abends.

Danach, um 21.05 Uhr, zeigt „Auf Wahlfang. So kämpft die Politik um unsere Stimmen.“ (AT), wie sich die Politikerinnen und Politiker inszenieren und wo und wie sie auf Stimmenfang gehen. Darüber sinniert ein Stammtisch aus drei Expertinnen und Experten. ORF 1 holt sie dazu auf eine Wanderhütte – statt im Anzug oder Kostüm dieses Mal im Freizeitlook. So wie auch die Politikerinnen und Politiker, die die Doku auf ihrer Sommertour beobachtet.

Das neue Wahlformat „Mein Wahlometer. Unsere Standpunkte. Unsere Stimmen.“ bietet ab 3. September die große Orientierungshilfe zur Wahl 2019 in ORF 1. „Mein Wahlometer“ bietet Überblick anhand von einfachen Fragen. Welchen Standpunkt nehmen Sie, die Wählerinnen und Wähler, ein? Und wo stehen Sie damit im politischen Spektrum?

„Welche Partei vertritt meine Meinung?“ Auf einem Spielfeld können (wortwörtlich) Standpunkte eingenommen werden. Mit diesem Spielfeld tourt „Mein Wahlometer“ durch das Land und befragt Menschen aus ganz Österreich. Anhand von lebenden Infografiken (Kinder zwischen 5 und 12 Jahren) zeigt das ORF-1-Format, welche Partei sich für welche Interessen stark macht. Und um diese Aussagen nicht unkommentiert zu lassen, werden die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien eingeladen, im Gespräch mit Lisa Gadenstätter zu bestätigen, zu ergänzen oder zu widersprechen. „Mein Wahlometer. Unsere Standpunkte. Unsere Stimmen.“ steht am 3., 10., 17. und 24. September – jeweils um 20.15 Uhr – auf dem Programm von ORF 1. Als redaktioneller Partner ist wahlkabine.at dabei.

Die ORF III-„Sommer(nach)gespräche“ und die Nationalratswahl in ORF III

ORF III berichtet ab Montag, dem 5. August, von den Ereignissen des Wahlkampfs. Den traditionellen ORF-2-„Sommergesprächen 2019“ kommt in Anbetracht der bevorstehenden Nationalratswahl, die am 29. September stattfindet, heuer eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem Anlass bittet ORF III Kultur und Information erstmals zu den „Sommer(nach)gesprächen“. Taggleich mit den ORF-2-„Sommergesprächen“ am 5., 12., 19. und 26. August sowie am 2. September werden in den „Sommer(nach)gesprächen“ (22.30 Uhr, ORF III) die Auftritte der Politikerinnen und Politiker der regulären ORF-2-„Sommergespräche“ analysiert. Dazu versammelt sich eine prominente Runde, die sich jeweils aus einer Politik-Expertin bzw. einem Politik-Experten, einer Weggefährtin bzw. einem Weggefährten des jeweiligen Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin, sowie jeweils einem Gast aus dem Bereich Journalismus und Kultur zusammensetzt. Gemeinsam mit ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher wird über die Auftritte der Parteichefinnen und Parteichefs diskutiert.

Zum Auftakt des Programmes zur „WAHL 19“ im September überträgt ORF III am Dienstag, dem 3. September, im Rahmen von „WAHL 19“ mit „LIVE:

Klartext – Die Konfrontation der Spitzenkandidaten“ (18.30 Uhr) die erste Elefantenrunde des Wahlkampfes, aus dem ORF RadioKulturhaus. Anschließend lädt ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher zur Analyse in „LIVE: Klartext – Die Analyse“ (20.00 Uhr).

Nach dem Auftakt widmet sich ORF III im September in einem gleichbleibenden wöchentlichen Schema intensiv der Nationalratswahl 2019 mit ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer:

Jeweils am Dienstag (10., 17. und 24. September) um 20.15 Uhr kommt im ORF-III-Studio eine „Runde der WahlbeobachterInnen“ zusammen, um über den Fortgang des Wahlkampfes zu diskutieren.

Die Donnerstage im September (5., 12. und 19. September) stehen im Zeichen der politischen Diskussion. Um 20.15 Uhr treffen Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien in „Politik live“ zur Live-Auseinandersetzung aufeinander, diskutiert wird über die wichtigsten Themen im Wahlkampf. Am 5. und am 12. September werden anschließend die Aussagen und Erkenntnisse aus der Diskussion in „Politik live – Die Analyse“ (21.00 Uhr) zum Thema gemacht. Am Donnerstag, dem 19. September, hingegen ergänzt ein „Inside Brüssel“ mit den Delegationsleiterinnen und Delegationsleitern den Politik-Abend.

Freitags wirft ORF III in „WAHL 19: Die Wochenanalyse“ um 20.15 Uhr einen Blick zurück auf die Höhepunkte der Wahlkampfwoche, fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen und beleuchtet mit einer Exklusiv-Umfrage die Glaubwürdigkeit der Parteien bei den wichtigsten Wahlkampfthemen. Außerdem wird mit einer Exklusiv-Umfrage die Glaubwürdigkeit der Parteien bei den wichtigsten Wahlkampfthemen beleuchtet und ein Blick auf die Online-Aktivitäten der einzelnen Kampagnen geworfen (6., 13., 20. und 27. September).

Am Mittwoch, dem 25. September, zeigt ORF III in „Politik live“ die entscheidende „Nationalratssitzung“ (9.00 Uhr) vor der Wahl live und in voller Läng und am Donnerstag, dem 26. September, setzt sich um 22.30 Uhr eine letztes Mal eine „Runde der WahlbeobachterInnen“ zur Analyse der ORF-Elefantenrunde drei Tage vor der Wahl zusammen.

Am Tag nach der Wahl am Montag, dem 30. September, gibt es abschließend ein „Politik live: Der Tag danach“ um 20.15 Uhr mit einer ausführlichen Analyse des Wahlausganges.

Die „Sommergespräche“ im ORF.at-Netzwerk

Alle „Sommergespräche“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten, außerdem werden sie als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 9. September verfügbar. Die Sendungen sind weltweit abrufbar. ORF.at bringt direkt anschließend an die Sendung eine ausführliche Zusammenfassung des jeweiligen Gesprächs – ergänzt durch Videos der ORF-TVthek sowie Analysen der „ZIB 2“ – und informiert auch über Reaktionen. Auf debatte.ORF.at kann man zu den „Sommergesprächen“ außerdem direkt mitdiskutieren. Darüber hinaus bringt auch das bewährte Infoservice des ORF TELETEXT im Rahmen der Innenpolitik-Berichterstattung Storys und Analysen zu den „Sommergesprächen“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at