Film Festival auf dem Rathausplatz zeigt morgen Donnerstag Songwriter Sting live

Wien (OTS/RK) - Der Sommer ist in Wien voll im Gange und hat zahlreiche Events zu bieten. Darunter das 29. Film Festival auf dem Rathausplatz, das bei freiem Eintritt zahllose Highlights aus dem Bereich Musikfilm auf einer 300 Quadratmeter großen Leinwand direkt vor dem Wiener Rathaus zeigt. Ein Höhepunkt des diesjährigen Programms ist steigt morgen Donnerstag, dem 25. Juli, ab 21.15 Uhr: Sting – Live at The Olympia Paris. Der Konzertfilm aus dem Jahr 2017 vereint alle musikalischen Höhepunkte aus der illustren Karriere des 16-fachen Grammy Award-Gewinners mit überwältigenden Darbietungen der neuen Songs aus seinem Album „57th & 9th" und natürlich die klassischen Hits aus der Zeit von The Police und aus der Solokarriere des britischen Liedermachers. Der Film zeigt die gesamte Bandbreite von Stings eklektischem Stil und seiner Songwriting-Einflüsse in einer einzigen Live-Show.

Wiens beliebtestes Freizeit-Sommerhighlight auf dem Rathausplatz läuft noch bis zum 1. September 2019. Neben der täglichen Aufführung eines Musikfilms aus den Genres Oper, Operette, Klassisches Konzert und Tanz sowie Pop und Jazz wartet bereits ab 11 Uhr ein ganzer Platz voller vielfältiger Kulinarik. Ob traditionelle österreichische Küche oder kulinarische Variationen aus aller Welt, beim Film Festival verwöhnen insgesamt 26 Gastronomen mit dem Besten aus den Küchen dieser Welt. Jeden Freitag bis zum Ferien-Ende beginnt um 17 Uhr das im Vorjahr ins Leben gerufene Kinderopern Festival im Park, wo beliebte Musikfilme altersgerechte Opernverfilmungen und Kindermusikproduktionen auf einer tageslichttauglichen LED-Wand im schattigen Rathauspark bei freiem Eintritt präsentiert werden. Noch bevor die wunderbaren Klänge und spannenden Geschichten zu erleben sind, bieten Aktivstationen jede Menge Gelegenheit für Spiel und Bewegung. Ab 14 Uhr ist nämlich die Initiative "Bewegung findet Stadt" in Kooperation mit dem CLUB WIEN mit einem kostenlosen Sportprogramm im Rathauspark vertreten.

Alle weiteren Informationen zum Programm und kulinarischen Angebot finden Sie unter: https://filmfestival-rathausplatz.at/

