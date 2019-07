Neue Justin Bieber-Wachsfigur für limitierte Zeit im Wiener Madame Tussauds

Wien (OTS) - Er ist so heiß wie der Sommer – diese Beschreibung kann nur auf einen Superstar zutreffen: JUSTIN BIEBER. Eine brandneue Wachsfigur des kanadischen Sängers zeigt ihn in Wien so heiß wie noch nie zuvor: oben ohne! Nur bis Ende September wird er im Wiener Wachsfigurenkabinett zu sehen sein. Besonderer Blickfang sind seine zahlreichen Tattoos am nackten Oberkörper!

Die Charts erklomm er mit Liedern wie „Baby“, „Sorry“, oder „Boyfriend“ in Windeseile, die Herzen der Beliebers beim Anblick der neuen Wachsfigur wahrscheinlich genauso schnell. Zum Start der neuen Hitzewelle präsentiert das Wiener Madame Tussauds eine neue Figur von Justin Bieber.

Bereits 2013 wurde die erste Figur von ihm im Alter von 19 Jahren im Rahmen eines Flashmobs im Wiener Prater präsentiert, nun war es Zeit für ein Update:

„Wir hören unsere Fans und wissen, dass sie sich schon lange eine aktuellere Figur von Justin gewünscht haben. Wir hoffen, wir konnten ihnen hiermit den Wunsch erfüllen. Dass er über die Sommermonate bei uns gastiert, könnte nicht besser passen“, so Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien.

39 Tattoos als Körperkunst

Sein Outfit beschränkt sich auf eine zerrissene Jeans und weißer Calvin Klein-Unterwäsche, der Rest ist pure (Wachs-)Haut - so wie er auch in der Öffentlichkeit oft gesehen wird.

Herausstechend sind aber auch seine 39 Tattoos. Das filigrane Aufmalen dieser Tattoos, die prominent am gesamten Körper platziert sind, haben in den Studios in England einige Wochen in Anspruch genommen. Jedes dieser Symbole hat eine besondere Bedeutung für ihn.

Besuch im Krapfenwaldbad

Vor seiner Ankunft in der klimatisierten Attraktion, verschlug es die Figur noch ins Wiener Krapfenwaldbad. Besucher staunten nicht schlecht, als sie plötzlich neben dem Jugendidol und Grammy-Preisträger standen, um vorab einen Blick auf ihn zu erhaschen.

Die Wachsfigur ist ab sofort im neu eröffneten Sweet Fantasy-Bereich zu sehen und wird bis Ende September in Wien bleiben. Er übernimmt den Platz von Kim Kardashian, die bereits wieder zurück in London ist.

