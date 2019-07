Das Magistratische Bezirksamt für den 9./17. Bezirk - Expositur Alsergrund übersiedelt

Bezirksamt Wilhelm-Exner-Gasse übersiedelt von 29.-30.Juli in die Alserbachstraße

Wien (OTS/RK) - Das Magistratische Bezirksamt für den 9./17. Bezirk - Expositur Alsergrund, derzeitiger Standort Wilhelm-Exner-Gasse 5, 1090 Wien, wird mit Ende Juli geschlossen und übersiedelt. Während der Übersiedlung – am 29.07.2019 und 30.07.2019 – ist die Expositur in der Wilhelm-Exner-Gasse 5 geschlossen. An diesen beiden Tagen können die Anliegen am Hauptstandort des Magistratischen Bezirksamtes für den 9./17. Bezirk, Elterleinplatz 14, 1170 Wien, eingebracht werden.

Neue Servicestelle Melde-, Pass, Fundservice und Parkraumbewirtschaftung

Die Servicestelle für Melde-, Pass-, Fundservice, Parkraumbewirtschaftung, Staatsbürgerschaftsnachweise, Religionsaustritte, Lebensbestätigungen und Handy-Signatur befindet sich ab 31.07.2019 in der neuen Expositur Alsergrund in der Alserbachstraße 41, 1090 Wien. Die neue Außenstelle des Magistratischen Bezirksamtes für den 9./17. Bezirk liegt verkehrsgünstig direkt an der U4 sowie an den Straßenbahnlinien 5 und 33.

Das Wahlreferat für den 9. Bezirk ist schon früher in die neue Außenstelle gesiedelt und befindet sich seit 08.07.2019 am Standort Alserbachstraße 41, 1090 Wien.

Nur Bankomat- und Kreditkartenbezahlung möglich

In der Expositur Alsergrund am neuen Standort in der Alserbachstraße 41, 1090 Wien, kann die Bezahlung von Gebühren ausschließlich mittels Bankomatkarte oder Kreditkarte entgegen genommen werden. Barzahlung ist am Hauptstandort des Magistratischen Bezirksamtes für den 9./17. Bezirk, Elterleinplatz 14, 1170 Wien, möglich.

Gewerbeangelegenheiten, Verwaltungsstrafverfahren, Baumschutzangelegenheiten und Überprüfung der Reinhaltung von Liegenschaften werden ab 31.07.2019 am Hauptstandort des Magistratischen Bezirksamtes für den 9./17. Bezirk, Elterleinplatz 14, 1170 Wien, erledigt.

Weiterführende Informationen zu den Magistratischen Bezirksämtern finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/mba/

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Krause, Stv. Leiter MBA 9/17

Tel: +43 1 4000 17212



Mag. Stefan Leeb

Mediensprecher Magistratsdirektion

Tel.: +43 1 4000 82125