So revolutionär können ab sofort alle präsentieren!

presono öffnet mit Cloud-Version neue Dimensionen

Linz (OTS) - Das lange Warten hat ein Ende: Nach intensiver Weiterentwicklung bietet das Linzer Start-up presono ab sofort eine Self Service-Version der weltweit smartesten Präsentationssoftware!



Was bisher nur Big-Business-Playern wie Magenta, KEBA, KUKA und Greiner Packaging vorbehalten war, ist jetzt für alle zugänglich: die superintelligente und hochprofessionelle Präsentationssoftware presono! Denn ab sofort startet das Linzer Start-up mit seiner cloudbasierten SaaS-Version so richtig durch! Egal wo oder vor wem man präsentiert – eine beeindruckende Präsentation verleiht jedem Vortrag den nötigen Wow-Effekt, mit dem man seine Zuhörer zielsicher erreicht. Mit herkömmlichen Tools schaffen es allerdings die wenigsten Präsentationen wirklich zu überzeugen. Daher sind wir besonders stolz, unsere smarte Präsentationssoftware jetzt vom Mega-Konzern bis zum Kleinstunternehmer anbieten zu können , freut sich presono CEO Lukas Keller über den Self Service Launch.

Zeit sparen mit presono

Der gesamtheitliche Präsentationsgedanke, der die Themen Präsentation und Management effizient in einer revolutionären Software vereint, macht presono seit der Gründung im Jahr 2015 zu einem äußerst begehrten Tool für große Unternehmen. Vor allem die enorme Zeitersparnis beim Arbeiten mit presono ist ein riesen Plus! Denn während laut einer Studie jeder Mitarbeiter bei der Arbeit mit PowerPoint monatlich rund sieben Stunden u.a. damit vertrödelt, bestehende Folien zu suchen, zu formatieren und anzupassen, stehen bei presono alle Daten zentral zur Verfügung. Somit befinden sich presono-Nutzer immer auf dem neuesten Informationsstand und können alle aktuellen Versionen jederzeit on- und offline abrufen!

Top-Software für Top-Kunden

Unternehmen wie HAUSER, EREMA, KUKA und Greiner Packaging und Neu-Kunden wie Almdudler, Gmundner Keramik, Stadt Linz, Wings for Life, Brucha, ALPLA, Eat Happy und Magenta sind bereits von den vielfältigen Möglichkeiten und der Effizienz von presono überzeugt! Während z.B. EREMA ab Herbst auf presono setzt, um dem Vertrieb das gesamte Info-Portfolio an Produkten und Leistungen zur Verfügung zu stellen, nutzt Magenta die Freigabemöglichkeiten, um sämtlichen Mitarbeitern interaktive Präsentationen zeit- und ortsunabhängig zugänglich zu machen.

Vom breit gefächerten Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, kann dank Self Service-Launch vom Top-Manager bis zum Einzelunternehmer jetzt endlich jeder profitieren. Neu ist neben der auf „Amazon Web Services“ basierenden Cloudversion auch das umfangreiche Feature-Upgrade von presono: Mitgelieferte multimediale Templates, ein neuer Freeform Editor und individuelle Workspaces sowie überarbeitete Notifications, Feedback-Funktionen und Analyse-Möglichkeiten sorgen für eine noch einfachere Wartbarkeit und ein noch spektakuläreres Präsentationserlebnis.

Wie wichtig ein ebensolches ist, weiß auch HATAHET-CEO und VÖSI-Vorstand Nahed Hatahet, der als Keynote Speaker und Transformationsexperte presono bereits als Early Adopter testete: Eine gelungene Präsentation sollte ein Kunstwerk sein, das im Betrachter ein wohlwollendes und emotional gutes Gefühl auslöst sowie ein interaktives Erlebnis bietet. presono schafft ein ebensolches Präsentationserlebnis.

Alle, die die neue Self Service-Version testen möchten, können diese 30 Tage unter register.presono.com kostenlos ausprobieren. Somit startet presono die „Next Generation of Presentation“!



Preis-Übersicht

BASIC: € 9,– monatlich pro Nutzer

Hier können User die Basisfeatures für das Erstellen und Managen von professionellen Präsentationen nutzen und auf multimediale Templates zugreifen.

PRO: € 19,– monatlich pro Nutzer

Für Unternehmen die alle presono Features (mächtiges Contentmanagement-System, User & Rechte-Management, Analyse & Auswertungen, Kiosk Modus, offline Apps) in vollem Umfang nutzen möchten

ENTERPRISE: Preis auf Anfrage

Die ultimative Lösung und Lizenzierung für Großunternehmen, die allen Mitarbeitern den vollen Funktionsumfang zur Verfügung stellen möchten.



Über presono

Brandaktuell. Flexibel. Professionell. Das ist presono!



Das 2015 in Linz gegründete Start-up denkt das Thema Präsentation komplett neu und verbindet professionelles Präsentieren und perfektes Managen in einer revolutionären Software! Bisher ungelöste Herausforderungen wie veraltete Slide-Duplikate, falsche Inhalte und Designs, starre Präsentationsabläufe und komplizierte Updates gehören mit dieser Gesamtlösung der Vergangenheit an!

Das intuitive Tool sorgt dafür, dass geniale Präsentationen einfach erstellt, flexibel angepasst und auch während einer Präsentation spontan adaptiert werden können. Die zentrale Datenverwaltung garantiert dabei, dass sich alle Präsentationen und Nutzer immer auf dem neuesten Informationsstand befinden. Multimediale Animationen und interaktive Overlays generieren überdies einen neuen Aufmerksamkeitsfaktor.

Gehaltene Präsentationen können automatisch ausgewertet werden. Eine Feedback-Funktion optimiert überdies die unternehmensinterne Kommunikation. Die Möglichkeit Präsentationen direkt als PDF-Datei oder Link per E- Mail zu versenden, erleichtert zusätzlich den Arbeitsprozess. Weiters kann presono als smartes Vertriebs- und Messe-App genutzt werden.



Weitere Infos: www.presono.com

