Polizeieinsatz in Wien - Hernals

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 20.07.2019, 10:30 Uhr

Vorfallsort: 17., Bereich Ottakringer Straße

Sachverhalt: In einer Wohnung im Bereich der Ottakringer Straße kam es zu einem Treffen zwischen vier männlichen und einer weiblichen Person. Dabei sollen ein 35-jähriger Mann (Stbg. Bosnien und Herzegowina) und eine bislang unbekannte männliche Person zwei 36-jährige Männer bedroht und körperlich attackiert haben. Zudem sollen die Tatverdächtigen auch mehrmals mit einer Gaspistole auf ein Opfer geschossen haben.

WEGA- Beamte konnten nach der Alarmierung vier Personen in der Wohnung anhalten. Eine Person flüchtete bereits vor dem Eintreffen der Polizei. Ein Opfer musste aufgrund mehrerer leichter Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

