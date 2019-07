Nehammer: Schober-Auftrag offenbart erneute Bereitschaft der SPÖ zu Dirty-Campaigning

VP-Generalsekretär: Bedenkliches Zeichen der SPÖ, im Wahlkampf auf Napalm-Strategen zu setzen

Wien (OTS) - „Dass die SPÖ erneut auf Luigi Schober setzt, ist äußerst bedenklich und lässt für den Wahlkampf Schlimmes befürchten. Schließlich rühmte sich Schober schon 2006 selbst mit der Aussage, einen „Napalm-Wahlkampf“ für Alfred Gusenbauer zu führen und deutete damit an, auch verbrannte Erde für einen Wahlsieg in Kauf zu nehmen“, so VP-Generalsekretär Karl Nehammer am Samstag.

„Wahlkampf soll ein Wettbewerb um die beste Idee - und kein bewaffneter Krieg sein. Vergleiche wie diese haben dort nichts verloren und offenbaren eine Bereitschaft zu Dirty-Campaigning, wie wir es bereits aus dem Wahlkampf 2017 kennen“, so der VP-Generalsekretär, der damit auf die sogenannten „War Rooms“ unter dem Kommando von Tal Silberstein hinweist.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/