Blümel/Figl tief betroffen über Ableben von Franz-Eduard Kühnel

Ehrenparteiobmann, langjähriger Bezirksparteiobmann und Klubobmann der ÖVP Innere Stadt, ehemaliger Bundesrat, nach langer Krankheit verstorben

Wien (OTS) - "Mit großer Trauer müssen wir das Ableben unseres Freundes, des jahrelangen Bezirksparteiobmannes der ÖVP Innere Stadt und ehemaligen Bundesrats Dr. Franz-Eduard Kühnel vermelden. Mit ihm haben wir einen großen Österreicher und verdienstvollen Politiker verloren, dessen politisches Leben ganz seiner Heimatstadt Wien und dem Österreichischen Bundesheer gewidmet war", zeigen sich ÖVP-Landesparteiobmann Gernot Blümel und ÖVP-Bezirksparteiobmann Bezirksvorsteher Markus Figl tief betroffen.

Franz-Eduard Kühnel war von 1983 bis 2017 Bezirksrat in der Inneren Stadt, über zehn Jahre lang Bezirksparteiobmann und Klubobmann. Von 2003 bis 2010 vertrat der promovierte Jurist die Interessen seiner Heimatstadt im Bundesrat und war drei Jahre lang Mitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Sein berufliches Leben war der österreichischen Landesverteidigung gewidmet. Er diente unter anderem im Heeresnachrichtenamt und im Bundesministerium für Landesverteidigung, wo er 1994-2002 Stv.-Sektionsleiter war. 2003 wurde er zum General i.R. ernannt. "Kühnel hat Zeit seines Lebens mit ganzer Kraft für die Innere Stadt gearbeitet und sich in vorbildhafter Weise für den Bezirk im Herzen unserer Bundeshauptstadt eingesetzt. Er hat uns beide, wie so viele andere junge Menschen in der ÖVP Innere Stadt, gefordert und gefördert. Bis zuletzt war er ein aufmerksamer Beobachter der politischen Landschaft und an allen aktuellen Ereignissen sehr interessiert. Sein Fortgang hinterlässt eine große Lücke. Er war den Jungen in unserem Bezirk stets ein Vorbild", betonen Gernot Blümel und Markus Figl, und abschließend: "Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Freunden. Wir gedenken voller Dankbarkeit eines großen Österreichers, dessen Verdienste um unsere Republik wir immer schätzen werden. Seine politische Familie, die ÖVP, wird ihn stets im Herzen weitertragen."

