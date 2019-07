Wandern mit dem wien.gv.at-Stadtplan

Wien (OTS/RK) - Der Online-Stadtplan auf wien.gv.at ist in seiner Mobilversion für das Smartphone ein schlauer Begleiter auf den Stadtwanderwegen in und rund um Wien. Die Routen auf den Kahlenberg, zur Jubiläumswarte, auf den Bisamberg oder den Laaer Berg sind auch von unterwegs abrufbar. Ist die Standortbestimmung am Handy aktiviert, zeigt der Stadtplan auch die aktuelle Position und hilft zusätzlich bei der Orientierung.

Der Stadtplan ist in die „Stadt Wien Live App“ für iOS und Android integriert oder kann unter https://m.wien.gv.at/stadtplan aufgerufen werden. Die Wanderwege können über da Menü Spaziergänge/Wanderungen eingeblendet werden.

Die Stadt Wien und die Forstbetriebe der Stadt bieten insgesamt elf Stadtwanderwege im Stadtgebiet vom Wienerwald im Westen über den Bisamberg in Floridsdorf bis zum Süden der Stadt mit dem Laaer Berg. Die Stadtwanderwege sind gut ausgebaut, beschildert und werden regelmäßig gepflegt und gesichert. Die Start- und Endpunkte der Wanderwege sind leicht mit den Öffis erreichbar. Ambitionierte Wanderinnen und Wanderer können gleich mehrere Etappen zu einer längeren Tour zusammenfassen.

Ebenfalls online abrufbar sind die Stadtspaziergänge durch die Innenstadt mit Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Route. Die Stadtspaziergänge sind Themen wie „Jüdisches Wien“ oder den ehemaligen Ringlinien gewidmet.

Stadt Wien Live App: https://www.wien.gv.at/live/app/index.html

wien.gv.at-Stadtplan: https://www.wien.gv.at/stadtplan/



