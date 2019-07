Höhepunkte beim wienXtra-ferienspiel in der kommenden Woche

Wien (OTS/RK) - Noch mehr als einen Monat voller Spaß und Spannung gibt es diesen Sommer beim wienXtra-ferienspiel. Auch in der kommenden Woche (von Montag, 22. Juli bis Freitag, 26. Juli) dürfen sich Kinder auf ein abwechslungsreiches Abenteuerprogramm freuen – so vergeht der Sommer in Wien wie im Flug!

In Mauerbach wartet kommende Woche ein Workshop zur Fahrtechnik mit Mountainbikes (14., Mauerbachstraße 174-184), und zwar täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr. Empfohlen ist der Workshop für Sechs- bis Dreizehnjährige. Eine Schutzausrüstung und ein Mountainbike muss entweder mitgebracht oder kostenpflichtig ausgeborgt werden. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos, jedoch ist für den Kurs am Freitag eine Anmeldung unter 01/934 67 11 300 erforderlich. Erwachsenenbegleitung ist erforderlich.

Das Haus des Meeres (6., Fritz-Grünbaum-Platz 1) bietet ein Dschungelabenteuer mitten in Wien. Zu bestaunen sind Haie und Piranhas, exotische Vögel und süße, freilaufende Äffchen. Mit dem Ferienspiel-Pass gibt es kommenden Montag und Dienstag ermäßigte Eintrittspreise: Sechs- bis Dreizehnjährige zahlen 6 Euro, eine erwachsene Begleitperson 9,50 Euro.

Junge Nachwuchs-Detektivinnen werden am Donnerstag vor knifflige Aufgaben gestellt: Wie gut kennen sie sich in Wien aus? Mit der wienXtra-jugendinfo (1., Babenbergerstraße 1) werden sie zu echten Wien-ExpertInnen. Mit Stadtplan, Quiz und Rätselspiel geht es in den nahen Burggarten. Das Rätselspiel beginnt pünktlich um 9.30 Uhr und dauert ca. 3 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung unter 01/4000-84100 erforderlich.

In der Donaustadt am Segelstrand der Kinderwelt Wien (22., Fischerstrand 25) bauen Sechs- bis Zehnjährige gemeinsam mit Gleichaltrigen von Dienstag bis Freitag, von jeweils 10.00 bis 13.00 Uhr, ein Floß aus alten Autoreifen, Holz und Seilen. Danach messen sich die Nachwuchs-Kapitäninnen und –Kapitäne bei einer kleinen Wettfahrt teil, danach bringt ein Sprung in die Alte Donau Abkühlung. Erwachsenen-Begleitung ist erforderlich, genauso wie Badekleidung und Handtücher. Der Workshop „Bei Floß geht’s los!“ ist gratis, findet aber nur bei Schönwetter statt. Weitere Informationen unter 0681/815 780 38.

Sechs- bis zehnjährige NachwuchsjournalistInnen haben nächste Woche die Möglichkeit, in der ORF-Kinderredaktion einen Fernsehbeitrag zu drehen. Die kommenden Termine im ORF-Zentrum am Küniglberg (13., Würzburggasse 30) sind Dienstag und Donnerstag von jeweils 14.00 bis 15.00 Uhr und Mittwoch von 10.00 bis 11.00 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine Anmeldung unter 01/877 99 99 ist erforderlich.

Leseratten aufgepasst! Im Sommerleseclub der Büchereien Wien können Sechs- bis Dreizahnjährige Bücher bewerten und dafür Sammelpickerl hamstern. Teilgenommen werden kann dienstags bis freitags von jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr in allen 39 Zweigstellen der Büchereien Wien.

Weitere Informationen zum wienXtra ferienspiel und den kompletten Veranstaltungskalender gibt es unter 01/4000-84100 sowie online unter www.wienxtra.at. Dort gibt es auch den Ferienspiel-Pass zum Gratis-Download. (Schluss) hal

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse