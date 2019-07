Manner Shop im Murpark Pre-Opening Event

Zweiter Manner Shop in Graz eröffnet – Freunde und VIPs feierten am Vorabend

Graz (OTS) - Ab dem 19.7.2019 gibt es zusätzlich zum letzten Jahr eröffneten Shop am Grazer Hauptplatz eine weitere rosa Einkaufsmöglichkeit in der Steiermark im Shopping Center MURPARK. Am Abend vor der Eröffnung feierten Manner-Freunde beim Pre-Opening Event. Pfarrer Mag. Alois Kowald segnete den mittlerweile 13. Shop. Manner Vorstand Thomas Gratzer begrüßte die geladenen Gäste und führte mit Verkaufsdirektor Mathias Walser durch den süßen Abend. Der ehemalige Mister Austria Phillip Knefz und Liedermacherin „Betty O“ genossen unter anderem mit Vize Miss Styria Lisa Christina Fogel und Manner Miss Bonbon Judith Steindl die rosa Süßwaren im neuen Shop.

„Den dreizehnten Manner Shop zu eröffnen, bringt dem Standort Murpark bestimmt Glück und sorgt für gute Umsätze,“ freut sich Manner-Vorstand Thomas Gratzer bei der Eröffnungsfeier.

„Wir freuen uns, bereits nach einem erfolgreichen Jahr Manner am Grazer Hauptplatz einen zweiter Manner Shop in der Steiermark zu eröffnen. Jetzt können nicht nur Stadtbummler in den Manner Genuss kommen, sondern auch jene, die die Vielfalt eines Shoppingcenters bevorzugen,“ so Mathias Walser, Verkaufsdirektor Manner.

Auf ca. 70 m2 bietet der Shop im Shopping Center alles, was das süße Herz begehrt. Die große Auswahl der in Wien und Wolkersdorf produzierten Süßwaren der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt sowie Ildefonso finden Sie nur in den Manner Shops, und jetzt sogar zwei Mal in Graz. Aber es werden nicht nur die beliebten Süßwaren im neuen Shop angeboten, sondern auch viele Mitbringsel, Geschenkartikel und kleine Überraschungen für große Freuden. Besucher haben zudem die Auswahl unter einer Vielzahl von Merchandising-Artikeln wie Schirme, Mützen, T-Shirts, Schihelme aber auch rosa Babyartikel.

Adresse: Shopping Center MURPARK, Ostbahnstraße3, 8041 Graz - Erdgeschoss gegenüber von Kastner & Öhler

Eröffnungsangebote:

Manner Schnitt-O-Mat -25%

Manner Neapolitaner 8er Geschenkspackung 1+1 gratis

Die neue Victor Schmidt Bonbonniere 15 Stück 1+1 gratis

Öffnungszeiten:

MO - FR: 09:00 – 19:30 Uhr, SA: 09:00 – 18:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Josef Manner & Comp. AG

Mag. Karin Steinhart MAS

Pressesprecherin

067682923650

k.steinhart @ manner.com