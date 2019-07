DNV GL, eine der weltweit führenden Zertifizierungskörperschaften, äußert sich nach einem Jahr der Nutzung der öffentlichen Blockchain über VeChainThor Blockchain

Schanghai (ots/PRNewswire) - DNV GL ist eine der weltweit führenden Zertifizierungskörperschaften und kann auf mehr als 150 Jahre Geschichte als Firma des Vertrauens zurückblicken. DNV GL hat mehr als 100.000 Großfirmen als Klienten, darunter bekannte Marken wie Coca Cola, Tencent, Apple, Huawei, Ferrari und Haier. Der weltweite Business-Assurer hat in den letzten Jahren bei DNV GL Global und DNV GL China aktiv für die digitale Transformation geworben. Man hat das Potenzial erkannt, das die Blockchain für die Förderung von Transparenz, Rückverfolgbarkeit und eine Reihe von Bestätigungslösungen besitzt, die derzeit bei DNV GL existieren.

VeChain, weltweit führende Firma für Blockchain-as-a-Service und einer der frühen Vorreiter öffentlicher Blockchain-Technologie für große Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, arbeitet mit DNV GL zusammen, um geschäftliche Lösungen auf Grundlage der Blockchain mit VeChainThor Blockchain zu schaffen, um so die digitale Transformation in allen Bereichen voranzubringen.

Am 24. Januar 2018 haben die zwei Firmen eine strategische Partnerschaft gegründet, deren anfängliches Ziel es ist, das Know-How von DNV GL in der Assurance-Branche mit der modernen Blockchain-Technologie von VeChain zu verbinden, damit Klienten mehr Kontrolle über ihre Produkte und Dienste haben und um die Gesamteffizienz in der Wertschöpfungskette zu heben.

Seitdem haben VeChain und DNV GL eine spektakuläre Entwicklung in Angriff genommen, die umfassende wirtschaftliche Übernahme von Blockchain-Technologie nicht nur in der Lieferkette voranzutreiben, und eine Reihe von Lösungen auf Basis der Blockchain eingeführt, darunter My Story(TM), Digital Carbon Ecosystem , sowie dazu beigetragen, Blockchain-Technologie in einer Anzahl von Branche zu integrieren, darunter F&B, FMCG, Luxus, Automobil und Gesundheitsversorgung. Die zwei Firmen haben ein exzellentes Modell geschaffen, wie Blockchain-Technologie zur Förderung von Business-Assurance genutzt werden kann. Die gemeinsam entwickelten Lösungen haben den traditionellen Firmenkunden von DNV GL geholfen und neuen Wert geschöpft, was die Konkurrenzfähigkeit beider Seiten stark verbessert.

My Story(TM), das ToolChain-Entwicklerportal von VeChain, wurde integriert, um Daten aller Art aus Produktion, Logistik und Einzelhandel zu erfassen. Die erfassten Daten werden von DNV GL geprüft und zwecks Authentifizierung in die VeChainThor Blockchain hochgeladen. Mittels Blockchain können die Daten unter Produzenten und Endverbrauchern nahtlos ausgetauscht werden. Dies löst das Problem asymmetrischer Information und sorgt bei Kunden für Vertrauen.

Im Fall eines digitalen Kohlenstoffökosystems werden die Smart Contracts von VeChain, die in ein mathematisches Modell eingebettet sind, das von DNV GL gemeinsam mit Branchenexperten entwickelt wurde, zur Berechnung von Äquivalenten zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen genutzt. Mit einem solchen Äquivalent werden Einheiten zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen entsprechend vergütet. Dies kann dann im Austausch für Produkte und Dienste genutzt werden. So entsteht im System ein Netzwerk von Firmen und weiteren Teilnehmern, die durch Wert verknüpft werden.

Es ist die optimale Zeit für eine kommende Technologie wie die Blockchain, die noch in den Kinderschuhen steckt. Weltweit wächst das Bewusstsein der Wichtigkeit von Lebensmittelsicherheit, Bekämpfung von Fälschungen, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit zwischen großen Unternehmen und Verbrauchern. Die großen Firmen aber stellen noch keine belastbaren Lösungen zur Verfügung. Mit Lösungen auf Grundlage der VeChainThor Blockchain heben sich DNV GL und VeChain hier ab und sind auf dem Markt der Lösung dieser Probleme führend.

Wir sind dankbar für die Beiträge von DNV GL zur Förderung der Übernahme von Lösungen mit der VeChainThor Blockchain und Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Künftig wird VeChain eng mit DNV GL zusammenarbeiten, um die digitale Transformation zu beschleunigen und gemeinsam weitere Akzeptanz im Mainstream zu erzielen sowie neue Szenarien für Anwendungen zu erkunden.

VeChain wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, Blockchain-Technologie mittels einer umfassenden Governance-Struktur, eines zuverlässigen wirtschaftlichen Modells und Integration des Internets der Dinge an die reale Welt anzubinden. VeChain ist bahnbrechend im Bereich der Anwendungen in der realen Welt mit Nutzung öffentlicher Blockchain-Technologie und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Schanghai, Paris, Hongkong und San Francisco.

Gemeinsam mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV GL haben wir die Zusammenarbeit mit vielen führenden großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen etabliert, darunter Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, Bright Food, D.I.G, DB Schenker und PICC.

