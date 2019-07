NEOS Salzburg: nach erfolgreicher Aufbauarbeit widmet sich Klubdirektor Jonas von Einem einer neuen Herausforderung

Egger: „Jonas von Einem hat den Landtagsklub immer mit Leidenschaft und Kompetenz geführt. Dafür möchte ich ihm, auch im Namen des gesamten Landtagsklubs, herzlich danken.“

Salzburg (OTS) - Jonas von Einem ist trotz seines jungen Alters bereits ein wichtiger Teil der pinken Bewegung. Als die NEOS in Salzburg 2018 durch den WählerInnen-Willen erstmals in den Landtag einzogen und sich danach auch eine Regierungsbeteiligung ergeben hat, hat Jonas von Einem von Beginn an gemeinsam mit den Abgeordneten den Landtagsklub aufgebaut.

Nach dieser erfolgreichen Aufbauphase tritt der Klubdirektor nach der Sommerpause eine neue Herausforderung an – „lassen Sie sich überraschen, welche Herausforderung das sein wird“, lässt von Einem augenzwinkernd noch offen.

„Es war eine Ehre für mich, mit damals 24 Jahren als jüngster Klubdirektor einer Landtagspartei, noch dazu in Regierungsverantwortung, tätig sein zu dürfen. Ich möchte mich jetzt einer neuen Aufgabe widmen, meinem Nachfolger / meiner Nachfolgerin wünsche ich viel Erfolg“, so Jonas von Einem.

„Durch sein Wissen, seine Erfahrung und seinen Einsatz hat Jonas von Einem vom ersten Tag an wesentlich zur erfolgreichen Klubarbeit beigetragen“, lässt Klubobmann Egger wissen. „Ich bin sicher, dass Jonas von Einem seinen Weg erfolgreich fortsetzen wird. Wir alle wünsche ihm dafür alles Gute“, schließt Sepp Egger.

