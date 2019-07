ORF-Premiere für „Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ im „Sommerkabarett“ am 19. Juli in ORF 1

Außerdem „Was gibt es Neues? – Classics“, Dakapo für „Pratersterne“ und „Die Lottosieger“

Wien (OTS) - Im ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag, dem 19. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 serviert Thomas Stipsits seine „Stinatzer Delikatessen“ als ORF-Premiere. Gleich danach gibt es um 21.30 Uhr bei „Was gibt es Neues? – Classics“ die besten Szenen aus den vergangenen Jahren zu sehen. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Oliver Baiers Rateteam – diesmal unter anderem mit dem „Marmeladentief“. Um 22.00 Uhr erleuchten die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller wieder den Kabaretthimmel am Freitag. Beim Dakapo der vierten Folge der vergangenen Staffel sind Robert Palfrader, Christine Prayon, Didi Sommer und der Nino aus Wien zu sehen. Und zum Abschluss gibt es um 22.30 Uhr „Die Lottosieger“ zum Wiedersehen.

Sommerkabarett: „Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ um 20.15 Uhr

Der Burgenländer Thomas Stipsits hat schon eine beachtliche Karriere auf Österreichs Kabarettbühnen hinter sich – in diesem „Quasi best of“ bietet er die lustigsten Szenen aus früheren, aber auch aus künftigen Programmen. Und musikalische Parodien sind ohnehin sein Markenzeichen geworden, deshalb greift er auch zur Gitarre und begeistert sein Publikum nicht nur mit Worten.

ORF-Sommerkabarett im Überblick:

26. Juli: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

2. August: Pizzera & Jaus: „Unerhört solide“

9. August: Florian Scheuba: „Folgen Sie mir auffällig“

16. August: Tricky Niki: „Hypochondria“

23. August: Andreas Vitásek: „Austrophobia“

30. August: Peter Klien: „Reporter ohne Grenzen“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen. Mit einer Ausnahme: Am 6. August gibt es ein Wiedersehen mit Stefan Haider und seinem Programm „Free Jazz“.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.30 Uhr

Vom „Marmeladentief“ bis zu Warnhinweisen auf Briefmarken – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre sind u. a. Andreas Vitásek, Michael Niavarani, Thomas Maurer, Rudi Roubinek, Ulrike Beimpold, Günther Lainer und Viktor Gernot zu sehen.

„Pratersterne“ mit Palfrader, Prayon, Sommer und Nino um 22.00 Uhr

Im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern begrüßt Hosea Ratschiller wieder alles, was in der heimischen Kabarettwelt Rang und Namen hat oder bald haben wird! Die bewährte Mischung aus Newcomerinnen, Newcomern und etablierten Kleinkunstgrößen gibt wieder einen Über-bzw. Einblick in die lebendige Szene. Diesmal zu sehen: Robert Palfrader, der abseits seiner Schauspielerfolge immer wieder gerne solo auf der Bühne steht; der erste Österreich-Auftritt der deutschen Satirikerin Christine Prayon; der urige Didi Sommer mit seinem oberösterreichischen Schmäh und als musikalischer Beitrag: der Nino aus Wien.

„Die Lottosieger: Mit Schuhen im Bett?“ um 22.30 Uhr

Die Eifersucht lässt offenbar niemanden aus. Als Claudia (Haiger) für ein paar Tage in ein Kurbad fährt, ist es Rudi (Nowak) gar nicht so recht, dass sie sich zu diesem Zweck mit neuer Bademode eindeckt und sich überhaupt sehr schick herrichtet. Claudia findet seine Eifersucht süß. Ein Zeichen, dass Rudi sie noch liebt, denkt sie. Irrtum, meint die bissige Nachbarin Nikitsch (Doris Hicks), eifersüchtige Männer sind selbst die untreuesten Seelen. Claudia dementiert entschieden: nicht ihr Rudi. Nikitsch nimmt die Herausforderung an und versucht, Rudi in eine kompromittierende Situation zu bringen, was ihr auch fast gelingt. Rüdiger (Pschill) braucht währenddessen seinen Zehnerblock in Elfis (Dalik) Friseursalon auf. Er lässt keine Gelegenheit aus, um sie zumindest zu sehen, schließlich gelingt es mit viel Geduld endlich, bei Elfi zu landen.

