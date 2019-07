„Starnacht am Wörthersee 2019“ am 20. Juli in ORF 2

Mit PAENDA, Andreas Gabalier, Alvaro Soler, DJ Ötzi, Adel Tawil, Roland Kaiser u.v.m.

Wien (OTS) - Sonne, Stars und Hits – die „Starnacht am Wörthersee“ geht heuer bereits zum 20. Mal über die Bühne und auch 2019 erwartet das Publikum eine sommerliche Mischung aus Schlager, Pop und Evergreens: Mit dabei sind Stars und Publikumslieblinge wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Al Bano, Beatrice Egli, Aura Dione, Nik P., Lena, Alvaro Soler, Adel Tawil, Semino Rossi, Peter Schilling, Jeanette Biedermann und PAENDA. Barbara Schöneberger und Alfons Haider moderieren das Musikevent vor der Kulisse des Wörthersees. Die 20. „Starnacht am Wörthersee“ wird am Samstag, dem 20. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2 und MDR live übertragen. Anschließend an die Live-Show wird vom ORF ein DJ-Ötzi-Special aufgezeichnet, das im September zum 20-jährigen Bühnenjubiläum des Austro-Stars auf dem Programm steht.

„Starnacht“ live und on demand auf der ORF-TVthek

Für jene, die die „Starnacht“ online oder mobil verfolgen möchten, liefert die ORF-TVthek den Livestream auf alle Devices – PC, Laptop, Tablet, Smartphone – in Österreich und im Ausland. Außerdem steht die Show nach dem 20. Juli sieben Tage lang als Video-on-Demand auf der TVthek zur Verfügung. Mehr Infos zum Event gibt es unter www.starnacht.tv, Tickets für die Generalprobe am 19. Juli sind noch unter www.oeticket.com verfügbar.

Großes ORF-Technik-Aufgebot

Die ORF-Technik sorgt mit einem HD-Übertragungswagen und zahlreichen HD-Kameras für gestochen scharfe Bilder. Fans können die Darbietungen der „Starnacht am Wörthersee“ aus den unterschiedlichsten Kameraperspektiven mitverfolgen. Zusammen mit modernster Lichtregie und bester Tonqualität erlebt man damit auch vom Wohnzimmer aus einen Live-Event der Extraklasse.

