DPD Austria wächst und wächst – erfreuliche Halbjahresbilanz liegt vor

Von Jänner bis Ende Juni 2019 wurden rund 24,3 Millionen Pakete bewegt.

Plus 700.00 Pakete gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018

Bereits mehr als 50.000 User auf Paketmanagement-Plattform myDPD.at registriert

Bei DPD Austria – Österreichs führendem privaten Paketdienst* – ist die Freude groß, denn die Bilanz für das erste Halbjahr 2019 weist ein sehr positives Ergebnis aus: Die Paketmengen sind um 3,7 Prozent auf rund 24,3 Millionen bewegte Pakete gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 angestiegen. Zudem kann sich DPD über mehr als 50.000 registrierte myDPD.at-User freuen.

„Das prognostizierte Wachstum im Paketmarkt bestätigt sich in unseren Halbjahreszahlen sehr klar. Innerhalb der ersten sechs Monate oder umgerechnet an 124 Tagen haben wir bereits mehr als 24 Millionen Pakete bewegt. Das ist eine beachtliche Menge“, freut sich Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, und ergänzt: „Die größte Herausforderung vor der wir dabei stehen, ist der Mangel an Logistikpersonal. Wir könnten freilich noch schneller wachsen, es fehlen aber nach wie vor mehrere hundert Zusteller – und das in ganz Österreich.“

Investitionen und neue Produkte kommen gut an

„Mit der Zahl der Pakete steigt auch die Anzahl der Kunden und mit ihnen die Erwartungen in ein noch schnelleres und flexibleres Service. Dieser Forderung tragen wir mit unserem Privatkundenportal my.DPD.at Rechnung“, so Schwarz und betont: „Mehr als 50.000 registrierte Kunden und über fünf Millionen Besuche in der ersten Jahreshälfte 2019 sind für uns eine großartige Bestätigung dafür, dass wir die Kundenbedürfnisse klar erkannt haben.

Investiert wurde bei DPD Austria zusätzlich in den Neu- und Umbau von Depots wie beispielsweise in Radstadt, das erst kürzlich eröffnet wurde.

Das Pickup Paketshop-Netzwerk ist im ersten Halbjahr 2019 auf 1.400 Shops angewachsen und wird bis Ende 2020 auf insgesamt 1.750 Paketannahme und

-abgabestellen weiter ausgebaut.

Starkes Wachstum beim Paketexport und -import

Die DPD Pakete werden vorwiegend in Österreich versendet und zugestellt. Das waren im Zeitraum Jänner bis Ende Juni 2019 knapp mehr als 13 Millionen (+3,5 Prozent). Ins Ausland verschickt wurden zusätzlich rund 2,6 Millionen Pakete, das sind 1,2 Prozent mehr als 2018. Von den anderen europäischen DPD Märkten kamen rund 8,6 Millionen Pakete nach Österreich und wurden dort zugestellt – ein Zuwachs von 4,9 Prozent. Rainer Schwarz zu dieser Entwicklung: „Die DPDgroup ist der zweitgrößte Paketdienstleister und auch der am schnellsten wachsende Anbieter in Europa. Davon profitieren die österreichischen E-Commerce-Kunden immens, unter anderem bei den schnellen Laufzeiten, den einheitlichen Service-Standards und dem bereits über 40.000 Standorte umfassenden DPD Pickup Paketshop-Netzwerk.“

*KEP Radar, Februar 2019

Über DPD Austria

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst und Teil der DPDgroup, dem zweitgrößten internationalen Paketdienstleister in Europa. 1988 als erster privater Paketdienst (damals APS-Austria Paket System) gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führenden Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. DPD Austria bietet ein erstklassiges Leistungsspektrum für die nationale und internationale Paketdistribution. Österreichweit sind rund 1.700 LogistikexpertInnen für DPD tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Transportflotte von 1.200 Fahrzeugen, die im Jahr 2018 mehr als 50 Millionen Pakete beförderten. Das DPD Pickup Paketshop Netzwerk umfasst mittlerweile über 1.400 Paketannahme und -abholstellen in ganz Österreich.

Durch innovative Technologien, lokales Know-how und erstklassigen Kundenservice bietet DPD bestmögliche Paketdienstleistungen für Versender und Empfänger. Als Teil der DPDgroup kann DPD Austria auf das stärkste Straßennetzwerk Europas zurückgreifen, hat Zugang zu rund 40.000 Pickup Paketshops in ganz Europa und bietet eine Zustellung in 230 Länder/Territorien weltweit an. In diesem Netzwerk arbeiten 75.000 VersandexpertInnen um täglich mehr als fünf Millionen Pakete zu bewegen.

