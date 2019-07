Texing: Alpakas für den Himmelschlüsselhof

Landesrätin Bohuslav überzeugte sich vor Ort von der guten Betreuung von Mensch und Tier

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Himmelschlüsselhof in Texing freut sich über tierischen Zuwachs. Auf dem Bio-Hof im Mostviertel werden seit über 25 Jahren geistig und mehrfach behinderte Menschen liebevoll und kompetent betreut. Das gemeinsame Leben am Bauernhof wird ebenso praktiziert wie verschiedene Formen der Kunst- und Tiertherapie. Mit dem Erlös der Charity-Weinlese 2017 wurden nun vier Alpakas angeschafft, die intensiven Kontakt zwischen Tier und Mensch ermöglichen und für Freizeitaktivitäten eingesetzt werden sollen.

Bereits im Jahr 1991 wurde der Himmelschlüsselhof als „Verein für sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft für Behinderte am Bauernhof“ gegründet. Seither werden bis zu zwölf geistig- und mehrfachbehinderte Erwachsene hier Tag und Nacht betreut. Sie leben am Hof, werden von „Hauseltern“, Therapeuten und Zivildienern betreut, arbeiten in der Landwirtschaft, in Weberei, Tischlerei, Gärtnerei, Bäckerei oder in der Hauswirtschaft mit und leben im Rhythmus der Natur. Für Freizeit- und Abendgestaltung wird ebenso gesorgt wie für gesunde Bio-Produkte, die am biologisch-dynamischen Demeter-Hof selbst produziert und verwertet werden. 16 Hektar Wald, Felder, Wiesen, Pferde, Ponys, Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Zwergesel, Katzen und Therapiehunde sorgen für jede Menge Arbeit und Abwechslung und werden auch für Therapiezwecke fachkundig eingesetzt. Seit kurzem leben nun auch vier Alpakas am Hof.

Landesrätin Petra Bohuslav überzeugte sich kürzlich vor Ort von der sachgemäßen Verwendung der Spende und von der guten Betreuung von Mensch und Tier am Bauernhof in Texing: „Mit der Charity-Weinlese haben wir schon seit zehn Jahren einen fixen Programmpunkt im Weinherbst Niederösterreich, wo es nicht nur um Genuss und Erleben geht. Zahlreiche Prominente, Winzer und freiwillige Helfer lassen sich Jahr für Jahr gerne davon überzeugen, bei der Weinlese kräftig mit anzupacken und dabei auch etwas Gutes zu tun. Bei der Charity-Weinlese 2017 konnten wir mit vereinten Kräften 1.250 Kilogramm Trauben ernten und der Reinerlös von 5.000 Euro wurde dem Himmelschlüsselhof übergeben.“

Margit Fischer, Leiterin des Himmelschlüsselhofs, sagte: „Die vier Alpakas wurden bei der Ankunft stürmisch begrüßt und werden seither sehr interessiert beobachtet. Die friedliebenden Tiere müssen sich erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen, aber später sollen sie dann für Spaziergänge und Trekkingtouren eingesetzt werden. Sie sind in guten Händen und werden für die Menschen hier am Hof, aber auch für die Besucherinnen und Besucher aus der Umgebung eine wertvolle Bereicherung darstellen“.

Die Charity-Weinlese 2019 findet am 26. September im Weingut Gotschuly Grassl in Höflein (Carnuntum) statt.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer-Tomschitz, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at, www.himmelschluesselhof.net.

