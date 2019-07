Bourns übernimmt KEKO-Varicon d.o.o. Zu?emberk, ein Unternehmen für Schaltkreisschutz-Bauteile

Riverside, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Anbieter elektronischer Bauteile, gab heute bekannt, dass eine Gesellschaft der Bourns-Unternehmensgruppe alle Anteile der KEKO-Varicon d.o.o. Zu?emberk (KEKO-Varicon) von ihren drei Anteilseignern, die sich aus zwei Firmen der MSIN-Gruppe und einem Minderheitsaktionär zusammensetzen, erworben hat. KEKO-Varicon ist ein renommierter Hersteller von Überspannungsschutzprodukten, zu denen Varistoren und Produkte zur EMI-Unterdrückung gehören. Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Übernahme verstärkt das branchenführende Portfolio für Überspannungsschutz von Bourns und erhöht die weltweiten technischen Support-Kapazitäten

Neben der zusätzlichen Bandbreite und Tiefe für das branchenführende Portfolio mit Überspannungs- und Überstromschutz von Bourns bringt KEKO-Varicon eine leistungsstarke Mitarbeiterbasis, erstklassige Überspannungsschutz-Technologien, erweiterte F&E sowie Produktionseinrichtungen im Rahmen der Akquisition mit ein. Zum bestehenden Schaltkreisschutz-Sortiment von Bourns gehören Gasentladungsröhren (GDTs), Metalloxid-Varistoren (MOVs), Thyristor-Überspannungsableiter, Dioden und Arrays zur Begrenzung der Transientenspannung (TVS), Strom-TVS-Dioden, rückstellbare Polymer-PTC-Sicherungen, TBU® High-Speed-Schutzgeräte (HSPs), Mini-Leistungsschaltergeräte zur thermischen Abschaltung (TCO) und ESD-Entstörer.

"Durch diese Übernahme gewinnt Bourns einen wichtigen strategischen Vorteil bei der gesamten Bandbreite von Schutzlösungen, die wir unseren Kunden anbieten können, insbesondere zur Erfüllung der strengen Anforderungen in der Automobilbranche", sagte Erik Meijer, Präsident und COO von Bourns, Inc. "Die Akquisition von KEKO-Varicon verstärkt außerdem Bourns' Fähigkeit, sowohl auf die komplexen Technologieanforderungen als auch auf den zeitgerechten Lieferbedarf mit einer noch stärkeren globalen Organisation einzugehen, um Schutzeinrichtungsgeräte in höchster Qualität bereitzustellen."

Informationen zu KEKO-Varicon d.o.o

KEKO-Varicon ist einer der weltweit führenden Hersteller von Überspannungsschutz- und EMI-Entstörungskomponenten. Die Produkte des Unternehmens sind für ein großes Spektrum von Anwendungen in den Bereichen Niederspannungshauptverteilung (NSHV), Telekommunikation, Automobilelektronik, AC-Netzanschluss, TVSS und Hochenergie-Industrieausrüstung konzipiert. Die Kombination von umfassender technischer Expertise und fortschrittlichster Ausrüstung ermöglicht KEKO-Varicon, auf Qualitätsebenen von nahezu 0 ppm zu produzieren. Die Zentrale und Produktionsanlagen des Unternehmens befinden sich in der EU in Slowenien. Zusätzliche Unternehmens- und Produktinformationen stehen unter www.keko-varicon.si/ zur Verfügung.

Informationen zur MSIN Group

MSIN d.o.o. ist eine slowenische Investmentfirma mit einem breitgefächerten Unternehmensportfolio. Der Hauptschwerpunkt von MSIN d.o.o. ist die Ermittlung von Investmentmöglichkeiten und deren Umsetzung in erfolgreiche langfristige Projekte, indem die Managementverfahren und motivierte Mitarbeiter effektiv eingesetzt und klar definierte Ziele festgelegt werden.

Informationen zu Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeitssensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung im kalifornischen Riverside, USA, unterstützt Bourns eine große Bandbreite von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Unternehmens- und Produktinformationen stehen unter www.bourns.com zur Verfügung.

Bourns®, TBU® und das Bourns-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und mit ordnungsgemäßer Anerkennung verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

