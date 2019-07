Geschäftsführung des Fonds für temporäres Wohnen in Wien – www.mein-wien-apartment.at – neu besetzt

Claudia Nekvasil-Kelnhofer neu in der Geschäftsführung - Stefan Hawla in seiner Funktion bestätigt

Wien (OTS) - Das Führungsteam des Fonds für temporäres Wohnen in Wien wurde neu bestellt. Aufgrund des Auslaufens der Verträge waren beide Geschäftsführungspositionen durch das Personalberatungsunternehmen NGS Global GmbH gemäß Stellenbesetzungsgesetz des Bundes ausgeschrieben worden. Nach Abhaltung eines Hearings wurde die neue Geschäftsführung vom Vorstand einstimmig bestellt.

Mit 8. Juli 2019 neu in die Geschäftsführung stieß Mag. Claudia Nekvasil-Kelnhofer. Sie ist eine profunde Expertin des Wiener Wohnbaus mit langjähriger Management-Erfahrung aus der Privatwirtschaft, dem öffentlichen und politischen Bereich. Zuletzt war die studierte Betriebswirtin bei der Wien Holding tätig.

KommR Prof. Stefan Hawla, MBA, MAS, wurde in seiner Funktion bestätigt und damit für weitere fünf Jahre verlängert. Er ist damit der stabile Faktor in der Doppelspitze, lenkt er doch seit 2006 die Geschicke des Unternehmens als Geschäftsführer für das Immobilienmanagement.

Zum Fonds für temporäres Wohnen in Wien

Der Fonds für temporäres Wohnen in Wien wurde 1971 von der Stadt Wien und den Sozialpartnern (Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien; Österreichischer Gewerkschaftsbund; Vereinigung der Österreichischen Industrie; Landesgruppe Wien; Wirtschaftskammer Wien) gegründet. Die Aufgabe des Fonds ist es, schnell und unbürokratisch Menschen in prekären Wohnsituationen zu helfen. Als „Mein Wien-Apartment“ gestioniert der Fonds für temporäres Wohnen in Wien aktuell 1.600 Apartments in eigenen und 2.100 Apartments in mitverwalteten Wohnhäusern an insgesamt 28 Standorten. Der Fonds für temporäres Wohnen in Wien ist mit 60 Prozent Mehrheitseigentümer der MIGRA Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H., die als gemeinnütziger Bauträger qualitativ hochwertigen Wohnraum zu leistbaren Konditionen sowie Wohnheime in Wien errichtet. Die Zentrale des Fonds für temporäres Wohnen in Wien befindet sich in der Würtzlerstraße 15 im dritten Bezirk; die Beratungsstelle für InteressentInnen in der Schlachthausgasse 29 (U3 Station Schlachthausgasse).

Rückfragen & Kontakt:

Fonds für temporäres Wohnen in Wien

1030 Wien, Würtzlerstraße 15

Tel.: +43 1 795 04-750