Zuordnungen von Weiterbildungen zum NQR ab Herbst möglich

Die sechs neuen NQR-Servicestellen sollen Qualifikationsanbieter im nicht-formalen Bildungsbereich bei der Einstufung in den NQR unterstützen.

Wien (OTS) - Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) soll Mobilität, Durchlässigkeit und Anerkennung von Kompetenzen zwischen den Ausbildungssystemen sowie das lebenslange Lernen fördern. Die Angebote von Qualifikationen im nicht-formalen Bildungsbereich – allen voran in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung und der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit – sind vielfältig. Deshalb hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sechs neue Servicestellen für den NQR ernannt. Diese sollen die Qualität der Angebote im nicht-formalen Bildungsbereich sichern und als Bindeglied zwischen den NQR-Gremien und den Qualifikationsanbietern fungieren. Ab Herbst 2019 werden sie Institutionen, die Qualifikationen im nicht-formalen Bildungsbereich anbieten, zum NQR beraten und sie bei der Einreichung ihrer Bildungsqualifikationen bei der Nationalen Koordinierungsstelle für den NQR in Österreich unterstützen. Die neuen NQR-Servicestellen sind AQ-Austria, aufZAQ, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, ibw – Österreichisches Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, öibf – Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung und Quality Austria.



Jakob Calice, Geschäftsführer des OeAD, bei dem die Nationale Koordinierungsstelle angesiedelt ist, sieht die Ermächtigung der NQR-Servicestellen als wichtigen Schritt zur vollständigen Implementierung des Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich: „Das BMBWF hat eine Grundvoraussetzung geschaffen, um nicht-formalen Qualifikationen aus dem Fort- und Weiterbildungsbereich einem NQR-Niveau zuordnen zu können. Wenn man innerhalb Europas mobil sein will, dann braucht es Klarheit, was Abschlüsse bedeuten. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den NQR-Servicestellen.“



Alle zugeordneten Qualifikationen sind im NQR-Register unter www.qualifikationsregister.at veröffentlicht.

