Das Melde-, Pass-, Fundservice Döbling und das Wahlreferat für den 19. Bezirk übersiedeln

Wien (OTS/RK) - Das Melde-, Pass-, Fundservice Döbling (Expositur Döbling des Magistratischen Bezirksamts für den 18./19. Bezirk) übersiedelt am Freitag, 26. Juli 2019, von der Gatterburggasse 12 in die Pfarrwiesengasse 23C. An diesem Tag wird das Melde-, Pass-, Fundservice Döbling geschlossen sein und kann für dringende Erledigungen das Melde-, Pass-, Fundservice Währing im 18. Bezirk in der Martinstraße 100 aufgesucht werden. Ab Montag, 29. Juli 2019, ist das Melde-, Pass-, Fundservice Döbling für seine KundInnen am neuen Standort in der Pfarrwiesengasse 23C am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie am Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Jährlich werden vom Melde-, Pass-, Fundservice Döbling etwa 20.000 Geschäftsfälle bearbeitet. Wer seinen Wohnsitz anmelden oder einen Reisepass beantragen will, erreicht den neuen Standort in der Pfarrwiesengasse 23C am besten mit der Straßenbahnlinie 38 (Station Sieveringer Straße), der Buslinie 39A (Station Obkirchergasse) oder der S45 - Vorortelinie (Station Oberdöbling). Im neuen Standort des Melde-, Pass-, Fundservices Döbling wird man z.B. Reisepassgebühren einfach und rasch ausschließlich über Kreditkarte oder Bankomatkarte bezahlen können. Barzahlung wird jedoch im Hauptstandort des Magistratischen Bezirksamtes für den 18./19. Bezirk im 18. Bezirk in der Martinstraße 100 weiterhin möglich sein.

Auch das Wahlreferat für den 19. Bezirk ist mit 8. Juli 2019 in die Pfarrwiesengasse 23C übersiedelt. Wer zur Nationalratswahl 2019 nach deren Ausschreibung und anlässlich der bevorstehenden Wahlen eine Unterstützungserklärung abgeben, Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen oder die Wahlkarte persönlich beantragen will, kann dies nunmehr in der Pfarrwiesengasse 23C erledigen.

Das Parkpickerl wird ab 29. Juli 2019 sowohl für die FahrzeugbesitzerInnen aus Währing als auch für die FahrzeugbesitzerInnen aus Döbling nur im Amtshaus in der Martinstraße 100 im 18. Bezirk erhältlich sein. (Schluss) lei

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gregor Nedbal

Bezirksamtsleiter für MBA 18/19

Tel.: +43 1 4000 18211



Mag. Stefan Leeb

Mediensprecher Magistratsdirektion

Tel.: +43 1 4000 82125