ADMIRAL: Neues Video schärft Bewusstsein für Spielerschutz

Gumpoldskirchen (OTS) - Glücksspiel ist Unterhaltung und das soll es auch bleiben. Deswegen gibt es in Österreich sehr komplexe Gesetze, die den Spielerschutz in den Spielstätten festlegen. ADMIRAL Casinos & Entertainment hat jetzt ein Video dazu entwickelt, dass sich mit den Spielerschutzmaßnahmen beschäftigt. Dieses Video ist ab sofort auf der Homepage des Unternehmens abrufbar.

Spielerschutz wird bei ADMIRAL Casinos & Entertainment AG großgeschrieben. „Responsible Gaming ist für uns sehr wichtig, weil es wesentlich dazu beiträgt, dass Glücksspiel Unterhaltung bleibt. Um dessen Umfang zu verdeutlichen, haben wir ein Video gestaltet, das dazu beitragen soll, Aufklärungsarbeit zu leisten“, sagt Monika Racek, CEO der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG.

Spielschutz ist durch sehr strenge Gesetze geregelt und wird mit umfangreichen Maßnahmen durch ADMIRAL umgesetzt. Dabei geht das Unternehmen auch weiter, als vom Gesetzgeber verlangt. „Jeder Gast muss sich bei seinem ersten Besuch in einer unserer Spielstätten registrieren lassen und bekommt dann erst die ADMIRAL-Card, das Herzstück unseres Spielerschutzes, ausgehändigt. Mit dieser setzen wir in unseren Filialen das strengste Spielerschutzsystem Europas um“, bestätigt Racek. Mit Hilfe der ADMIRAL-Card kann problematisches Spielverhalten rasch erkannt und Präventionsmaßnahmen können getroffen werden. Dabei entwickelt das Unternehmen den Spielerschutz durch den Einsatz biometrischer Erkennungssysteme, den Fingerprint, weiter. Diese werden bereits umgesetzt und sollen in Zukunft in ganz Österreich zum Einsatz kommen. Im konzessionierten Spiel wird auffälliges Spielverhalten durch ein abgestuftes Warnsystem erkannt. Ebenso können Gäste mit der ADMIRAL-Card finanzielle oder zeitliche Obergrenzen festlegen oder werden an Pausen erinnert.

Das neue Spielerschutzvideo finden Sie hier: https://www.ots.at/redirect/admiral

