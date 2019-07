Premiere der „Babywelt Wien"

Erfahrenes Veranstalter-Duo bringt die beliebte Babymesse im deutschsprachigen Raum in Österreichs Hauptstadt.

Wien (OTS) - Wenn sich Experten zusammentun, ist der Anspruch hoch: M.A.C. - Hoffmann & Co GmbH, Österreichs versierte Agentur für Lifestyle-Events mit Esprit, und Fleet Events, langjähriger Ausrichter der Babywelt in Deutschland, gehen eine vielversprechende Kooperation ein. Gemeinsam bringen sie die neue „Babywelt Wien“ an den Start.

Von 20. - 22. März 2020 wird die Verbrauchermesse rund um den Nachwuchs zum neuen Treffpunkt für Schwangere und junge Familien. Hersteller und Händler sowie große Marken und kleine Labels laden zum Vergleichen, Testen und Shoppen ein. Alle Fragen zum Elternsein werden in der BABY ACADEMY Austria beantwortet, der Wissens- und Informationsplattform, die von FOKUS KIND Medien ins Leben gerufen wurde und jetzt auf der Babywelt Wien stattfinden wird. Veranstaltungsort ist Wiens neue In-Location, die Marx Halle. Mit ihren modernen, hellen Räumen in denkmalgeschützter Architektur bietet sie Ausstellern und Besuchern das passende Wohlfühlambiente für das hochemotionale Thema „Baby“. Unternehmen aus der Babybranche finden so ein hochwertiges Umfeld für die Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen und ein kaufkräftiges Publikum aus Wien und Umland.

„Wir freuen uns auf die Babywelt in Wien,“ erklärt Mag. Alexandra Graski-Hoffmann, Geschäftsführerin der M.A.C. - Hoffmann & Co GmbH. „Unser Team steht mit geballter Kraft diesem neuen Projekt gegenüber und freut sich auf zahlreiche neue Begegnungen in der wunderbaren Marx Halle.“ Auch in Hamburg ist die Freude groß: „Wir haben starke Partner in Österreich gefunden, die uns die Umsetzung eines Herzensprojekts ermöglichen. Gemeinsam wollen wir junge und werdende Eltern aus Wien und Umgebung inspirieren und ihnen ein gutes Gefühl mit auf den neuen, spannenden Lebensweg geben,“ bekräftigt Dr. Thomas Köhl, Geschäftsführer der Fleet Events GmbH.

Als Trumpf haben sich die Veranstalter die Unterstützung von Stefan Eipeltauer und seinen reichweitenstarken Familienmedien gesichert. „Mit dem gemeinsamen Engagement der Babywelt und FOKUS KIND Medien bringen wir eine moderne Leitmesse für Schwangerschaft, Geburt und Baby in das Herzen Wiens,“ erläutert Eipeltauer die Kooperation. „Unser Team freut sich darauf, dieses spannende Projekt mit unserer Expertise zu unterstützen und werdenden Eltern ein völlig neues Messeerlebnis zu ermöglichen.”

2020 findet die Veranstaltungsreihe neben Wien an neun Standorten in Deutschland statt.

Babywelt Wien, 20.-22. März 2020

Öffnungszeiten: Freitag und Sonntag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr

Veranstaltungsort: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

