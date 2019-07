OeNB gratuliert Ex-Gouverneur Liebscher zum 80er!

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) gratuliert ihrem ehemaligen Präsidenten bzw. Gouverneur, Dr. Klaus Liebscher, zum 80. Geburtstag.

In die Amtszeit von Liebscher als Präsident bzw. Gouverneur der OeNB von 1995 bis 2008 fällt die wichtigste monetäre Weichenstellung seit Jahrzehnten – die Einführung des Euro in Österreich.

Klaus Liebscher war als Präsident der OeNB zunächst für die Kontinuität der Schilling-Stabilitätspolitik verantwortlich. In weiterer Folge war Präsident Liebscher für alle die Währungsunion betreffenden Entscheidungen und Vorbereitungsschritte maßgeblich verantwortlich und setzte inner- und außerhalb der OeNB alle nötigen Maßnahmen, um Österreich, den Schilling und die OeNB erfolgreich in die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu führen. Als Gouverneur der OeNB und Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) war insbesondere die reibungslose Einführung des Euro als Bargeld im Jahr 2002 eine herausragende Leistung. Auch im Jahr 2019, dem 20-jährigen Jubiläum der gemeinsamen Währung, ist die Zustimmung groß. Drei Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher sind mit dem Euro zufrieden bzw. sehr zufrieden. Ex-Gouverneur Liebscher hat durch seine kompetente und glaubwürdige Kommunikation maßgeblich zur Euro-Akzeptanz in der österreichischen Bevölkerung, Wirtschaft und Politik sowie zum Verständnis der Geldpolitik in Politik und Wirtschaft beigetragen hat. Er hat darüber hinaus die OeNB zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen weiterentwickelt, welches auch im Bereich der Förderung von Wissenschaft und Kultur Wesentliches für Österreich und die breite Öffentlichkeit geleistet hat.

Klaus Liebscher hat sich über sein Wirken in der Geldpolitik hinaus große Verdienste um Österreich und Europa erworben. Unter anderem hat er als Vorsitzender der Vermittlungskommission der Brandkatastrophe Kaprun – unter großem persönlichem Einsatz – eine Einigung im Sinne der Angehörigen der bedauernswerten Opfer herbeigeführt. Als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik trug er dazu bei, die europäische Idee und

deren positive Auswirkungen für diesen Kontinent und Österreich zu verankern. Als Vorsitzender des Universitätsrates der Wirtschaftsuniversität Wien hat er sich im Bereich der akademischen Lehre und Forschung große Verdienste erworben.

Nach seinem Wirken in der OeNB hat er in der Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes (FIMBAG) maßgeblich mitgewirkt, die Folgen der globalen Finanzkrise zu bewältigen.

Für seine hervorragenden Leistungen wurde Dr. Klaus Liebscher mehrfach national und international ausgezeichnet. Durch die Einrichtung des Klaus-Liebscher-Economic-Research-Scholarship, das sich an in- und ausländische Expertinnen und Experten mit ausgewiesenen Forschungsschwerpunkten innerhalb der Ökonomie und den Finanzwissenschaften richtet, würdigt die OeNB die herausragenden Verdienste von Ex-Gouverneur Liebscher.

Die OeNB gratuliert Ex-Gouverneur Klaus Liebscher sehr herzlich zum Geburtstag.

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at