Xolo sichert sich 6,8 Mio. USD A-Runden- Finanzierung und führt den Service "A Virtual Company" für moderne Freelancer ein

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Xolo (früher bekannt als LeapIN), die Online-Plattform für die Gründung und den Betrieb von Einpersonenunternehmen in der ganzen Welt, hat den Abschluss der Finanzierung von 6,8 Millionen US-Dollar (6 Millionen Euro) der Serie A und die Einführung einer revolutionären Form des Unternehmertums angekündigt. Der neue Service "Virtual Company" wird es Millionen von professionellen Freelancern ermöglichen, die Komplexität und die Kosten für die Zusammenarbeit mit nationalen Regierungen radikal zu reduzieren und in einer grenzenlosen Welt zu agieren. Der Service verkürzt die Zeit, die für die Gründung eines Einzelunternehmens benötigt wird, von Wochen auf Minuten.

Die Investitionsrunde von Xolo wurde von den europäischen Venture-Firmen Karma Ventures (Estland), Vendep Capital (Finnland) und Leap Ventures (Frankreich) geleitet.

Das Unternehmen bietet seit 2015 eine umfassende Palette von Dienstleistungen für globale Freelancer an, darunter einen Online-Firmengründungsdienst, Banken, Buchhaltung und Compliance. Das neue Angebot wird dieses Konzept weiter voranbringen, indem es die letzten Hindernisse für die Gründung eines Unternehmens beseitigt.

Allan Martinson, Chief Executive Officer von Xolo, sagte: "Wir konzentrieren uns auf 40 Millionen Fachleute weltweit, die sich dafür entschieden haben, ihr Geschäft selbstständig zu führen. Schätzungsweise eine Million neuer Freelancer beginnen jedes Jahr mit ihrer freiberuflichen Tätigkeit. Unser Ziel ist ein nahtloser Service, der Zeitgewinn bringt."

Xolo wird nun zwei Produkte anbieten: Xolo Go und Xolo Leap. Xolo Go wird in wenigen Minuten freiberufliche Geschäfte eröffnen, mit speziellen Bankkonten, Rechnungsstellung, Spesenmanagement und Auszahlungen. Xolo Leap hilft bei der Gründung von in der EU registrierten Unternehmen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Bankwesen, Buchhaltung und Steuerkontrolle, die auf dem estnischen e-Residency-System basieren.

"Die Verwaltung unabhängiger professioneller Geschäfte auf traditionelle Weise kann bis zu zwei Tage im Monat in Anspruch nehmen. Unser Ziel ist es, das auf fast Null zu reduzieren," fügte Martinson hinzu.

"Xolo bietet den schnellsten und einfachsten Weg, um ein Einpersonenunternehmen in Europa zu gründen und zu betreiben. Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, die Ukraine und die Türkei sind unsere größten Märkte, wobei 93 % unseren Service empfehlen", sagte Martinson.

"Wir sind fasziniert von Xolos Vision, die Revolution der Freiberuflichkeit voranzutreiben. Dies, kombiniert mit dem bewährten Service und dem talentierten Team des Unternehmens, ist eine Erfolgsformel", sagt Margus Uudam, Partner bei Karma Ventures.

Sakari Pihlava, Partner bei Vendep Capital, sagte: "Xolo erschafft etwas Revolutionäres - eine Schnittstelle zwischen Kleinstunternehmen und Regierungen, die die Komplexität der Berichterstattung und Compliance eliminiert".

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.xolo.io/

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Hazel-Jasmine Pace

Account Director

Liberty Comms

E: hpace @ libertycomms.com

T: 0207 7514444