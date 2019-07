BITMARCK und RISE entwickeln hochgradig standardisierte ePA für den deutschen Gesundheitsmarkt

"RISE gewinnt EU-weite Ausschreibung für die Entwicklung einer "hochsicheren elektronischen Patientenakte" in Deutschland für 90 Kassen und potentiell mehr als 20 Millionen Akten

Gemäß der im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) geregelten gesetzlichen Vorgaben möchten und müssen wir unseren Kunden bis zum 1. Januar 2021 ein fertiges, gematik-zugelassenes Produkt inkl. Betrieb zur Verfügung stellen. Mittels der Ausschreibung haben wir einen Partner gesucht, der uns unterstützt und zugleich die Realisierung der Standard-Komponente übernimmt. Wir freuen uns, mit RISE einen schlagkräftigen Partner auf Augenhöhe gewonnen zu haben, der bereits über Erfahrung im Ausbau der hiesigen Telematik-Infrastruktur (TI) verfügt. Andreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung

Als wir 2018 im Auftrag der gematik einen BSI-zertifizierten Konnektor lieferten, wussten wir, dass unsere Erfahrungen im hochsicheren mobilen Kanal, in der medizinischen Informatik sowie bei übergreifenden digitalen Plattformen für viele eigenständige Partner sich mit zertifizierter Sicherheit der Telematik optimal kombinieren lässt. Wir empfinden daher mit dem Auftrag der BITMARCK konstruktive Baufreude. Wir wollen in den kommenden 18 Monaten, bis zum 1. Januar 2021 zeigen, dass wir gemeinsam eine Lösung entwickeln, die sowohl den Bedürfnissen der Versicherten an eine intuitive Bedienbarkeit und einen hohen Nutzwert als auch den hohen Sicherheitsstandards der Telematik Rechnung trägt. Thomas Grechenig, Sprecher der RISE-Geschäftsführung

Schwechat (OTS) - Die BITMARCK-Unternehmensgruppe hat das im März 2019 gestartete EU-weite Vergabeverfahren „elektronische Patientenakte (ePA) inkl. Frontend des Versicherten (FdV) nach künftig geltendem § 291a SGB V“ erfolgreich und planmäßig abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt die österreichische Firma „Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH" mit Sitz in Schwechat. Im Hinblick auf die enge Zeitplanung des Gesetzgebers, die ePA verpflichtend zum 1. Januar 2021 einzuführen, sind beide Partner bereits gemeinsam in die Projektarbeit gestartet.

Andreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung, zeigt sich mit dem abgeschlossenen Vergabeverfahren sehr zufrieden: „ Gemäß der im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) geregelten gesetzlichen Vorgaben möchten und müssen wir unseren Kunden bis zum 1. Januar 2021 ein fertiges, gematik-zugelassenes Produkt inkl. Betrieb zur Verfügung stellen. Mittels der Ausschreibung haben wir einen Partner gesucht, der uns unterstützt und zugleich die Realisierung der Standard-Komponente übernimmt. Wir freuen uns, mit RISE einen schlagkräftigen Partner auf Augenhöhe gewonnen zu haben, der bereits über Erfahrung im Ausbau der hiesigen Telematik-Infrastruktur (TI) verfügt. “

Digitale Frontendkomponenten für versichertenbezogene Serviceangebote

BITMARCK setzt damit konsequent die im TSVG geforderten Regelungen einer hochgradig standardisierten ePA für den deutschen Gesundheitsmarkt um. Gleichzeitig hält BITMARCK an der im vergangenen Jahr eingeschlagenen Strategie fest, seinen Kunden standardisiert und integrativ digitale Frontendkomponenten für versichertenbezogene Serviceangebote und Versorgungssteuerung mit größtmöglichem Gestaltungsspielraum anzubieten.

Thomas Grechenig, Sprecher der RISE-Geschäftsführung, sieht in dem Zuschlag durch BITMARCK eine große Chance, den Nutzen der ePA für die Versicherten im Alltag spürbar zu machen: „ Als wir 2018 im Auftrag der gematik einen BSI-zertifizierten Konnektor lieferten, wussten wir, dass unsere Erfahrungen im hochsicheren mobilen Kanal, in der medizinischen Informatik sowie bei übergreifenden digitalen Plattformen für viele eigenständige Partner sich mit zertifizierter Sicherheit der Telematik optimal kombinieren lässt. Wir empfinden daher mit dem Auftrag der BITMARCK konstruktive Baufreude. Wir wollen in den kommenden 18 Monaten, bis zum 1. Januar 2021 zeigen, dass wir gemeinsam eine Lösung entwickeln, die sowohl den Bedürfnissen der Versicherten an eine intuitive Bedienbarkeit und einen hohen Nutzwert als auch den hohen Sicherheitsstandards der Telematik Rechnung trägt. “

Vertrauenswürdige, alltägliche Nutzbarkeit am Mobiltelefon

RISE führt mit diesem Projekt den konsequenten Aufbau von zentraler, europäischer Digital-Technologie fort, die mobil breitentauglich ist und trotzdem schutzkräftig die persönlichen Rechte des Einzelnen forciert: die ePA ist dabei a) Innovationssystem mit Massennutzbarkeit, b) Leitsystem für mobile Vertrauenswürdigkeit, c) vergleichbar analogen Funktionen im Bank- und Bezahlwesen, d) zulassungsgeschützter Systembau e) nachhaltige IT-Infrastruktur für rund 90 Krankenkassen.

Über Research Industrial Systems Engineering (RISE)

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Verwaltung, Fertigung und Industrie jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig das gute alte Verfahrens- und Bestandswissen großer Unternehmen oder gewachsener Institutionen seriös zu integrieren.

Im Gesundheitswesen hat RISE bereits 2005 ein Vorsystem des Konnektors für alle Arztpraxen und Krankenhäuser in Österreich (GINA) geliefert und bis heute Wartung und Weiterentwicklung durchgängig ausgeführt. Dieselbe technische Basis fand im gesamten Gesundheitsnetz Etablierung. Die RISE ist ein global denkendes Softwarebauhaus und hat als Systemhersteller und Integrator langjährige Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landesweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs- und Bankwesens, Retail, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon oder IoT und IT-Sicherheitstechnik.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: risetech @ rise-world.com oder presse @ rise-world.com



Über BITMARCK

Als Managed Service Provider im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversicherung treibt BITMARCK die Digitalisierung in der Branche und bei seinen Kunden mit innovativen Produkten, Lösungen und Services voran. Grundlage hierfür ist der GKV-Softwarestandard BITMARCK_21c|ng, der bei den angeschlossenen Krankenkassen im Einsatz ist. Kunden der Unternehmensgruppe sind die Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen – über 30.000 Mitarbeiter und mehr als 20 Millionen Versicherte in der GKV profitieren von den IT-Dienstleistungen von BITMARCK, 85 Prozent der deutschen gesetzlichen Krankenkassen sind Kunden der Unternehmensgruppe. Mit 1.400 Mitarbeitern erzielt BITMARCK einen Jahresumsatz von rund 323 Millionen Euro.

Mehr Informationen zur BITMARCK-Unternehmensgruppe finden Sie hier:

Unsere Homepage: www.bitmarck.de

BITMARCK auf XING: https://www.xing.com/companies/bitmarck



BITMARCK auf Twitter: https://twitter.com/Team_BITMARCK

BITMARCK auf YouTube: https://www.youtube.com/user/BITMARCKchannel



Rückfragen & Kontakt:

Research Industrial Systems Engineering (RISE)

Ing. Cornelia Mack

+43 664 608 444 1170

presse @ rise-world.com

https://www.rise-world.com/