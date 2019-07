Wiener Linien: Verkauf von Semester- und Schülertickets startet

Rechtzeitig Ticket kaufen spart Zeit und Geld, Online-Öffiticket bringt Studierende günstigen Internet-Tarif

Wien (OTS) - Die Wiener Linien bieten allen Studierenden, SchülerInnen und Lehrlingen die Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel günstig zu nutzen. Ab Montag, 15. Juli 2019, startet der Verkauf der Tickets im Wiener Linien Onlineshop (http://shop.wienerlinien.at) oder in der WienMobil-App. Im vergangenen Jahr wurden bereits zwei Drittel der ermäßigten Tickets online gekauft. Der Vorteil: Die Online-Tickets sind am Smartphone immer griffbereit. Die Tickets können außerdem jederzeit kostenlos wieder ausgedruckt werden. Auch in allen Ticketstellen der Wiener Linien sind die Tickets erhältlich.



Jetzt TOP-Jugendticket online kaufen



Um 70 Euro können SchülerInnen und Lehrlinge mit dem TOP-Jugendticket unlimited quer mit den Öffis durch den gesamten Verkehrsverbund Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) fahren, und das ein ganzes Schuljahr inklusive Ferien. Alle SchülerInnen und Lehrlinge unter 24 Jahre mit Wohn-, Schul- oder Ausbildungsort in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland können das Ticket ab sofort kaufen.



Semesterticket für fünf Monate gültig



Auch Studierende können ab morgen stressfrei ihr günstiges Ticket für das Wintersemester kaufen. Für alle mit Hauptwohnsitz in Wien, die das 26. Lebensjahr vor Beginn des jeweiligen Semesters noch nicht vollendet haben, gibt's das Ticket online bereits um 75 Euro. Das Ticket ist fünf Monate von September 2019 bis Jänner 2020 gültig.



Online-Öffiticket bringt günstiges Internet



Die Wien Energie bietet gemeinsam mit A1 ein zusätzliches Zuckerl für OnlinekäuferInnen: Studierende erhalten zum Onlineticket einen Code für den günstigen Internettarif SIMfonie Data Unlimited ( monatlich € 19,99 statt € 24,99). Bindung gibts keine, die ersten 1.000, die den Tarif erwerben, bekommen zusätzlich einen gratis LTE-CUBE. Die Aktion gilt vom 15. Juli 2019 bis 31. Oktober 2019. Einfach auf den Link https://simfonie.at/semestericket klicken, den Aktionstarif wählen und den Code aus dem Bestellbestätigungsmail für den Kauf des Semestertickets eingeben.



Alle Infos zu den Jugendtickets: https://www.wienerlinien.at/jugendticket

Alle Infos zur Semesterkarte: https://www.wienerlinien.at/semesterkarte



