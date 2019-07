Getränkepreise: Erfrischungen meist 10 Cent teurer geworden

Graz (OTS) - In 54 steirischen Lokalen hat die AK-Marktforschung 540 Preise erhoben. Erfasst wurden Kaffee, Bier, Spritzer, Aufspritzgetränke und Fruchtsäfte. Gegenüber 2018 waren 50 Lokale vergleichbar und in elf gab es keine Preiserhöhungen. Die Preiserhöhung schlägt sich meistens mit 10 Cent zu Buche, in Einzelfällen jedoch bis zu 1 Euro.



In 13 Lokalen (davon sechs in Graz und sieben in den Bezirken Leoben, Murtal, Hartberg und Feldbach) sind die Preise gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben, in sechs weiteren beinahe unverändert. In den anderen 31 Lokalen gab es teilweise Preissteigerungen bis zu 32 Prozent.

„Wer in Graz günstig etwas trinken will, findet im Franziskanerkeller und in der Gamlitzer die moderatesten Preise“, so Daniela Premitzer von der AK-Marktforschung, „im Bezirksvergleich findet sich das günstigste Bier (0,5l) um 3,20 in Hartberg, der niedrigste Preis für Apfelsaft mit Leitungswasser (0,5l) in Spielberg und Hartberg mit 2,20. Euro“.

Günstiger und teurer



Zwei Lokale in Graz haben den Krügerl-Preis zwischen 4,7 und 10,9 Prozent gesenkt, zwei weitere Grazer Lokale haben auch beim beliebten Spritzer eine Senkung vorgenommen.

Das Krügerl ebenso wie das kleine Bier sind im Allgemeinen zwischen 2,7 und 16 Prozent im Preis gestiegen. Der Spritzer wurde in fast der Hälfte der steirischen Lokale (23) zwischen 2,7 und 16 Prozent teurer.

Große Unterschiede

Die Preise bei Mineral reichen in der Landeshauptstadt von 1,50 Euro (0,25 l) bis zu 3,40 Euro (0,33 l). Der Verlängerte kostet zwischen 2,60 und 3,70 Euro, ein kleines Bier 2,90 bis 3,90 Euro und ein halber Liter Bier 3,60 bis 4,90 Euro. Für ein Vierterl Weißen Spritzer zahlt man in Graz von 2,50 bis 3,80 Euro. Große Preisbewegungen gab es bei den Aufspritzgetränken mit Leitungswasser: Erhöhungen in 24 Lokalen zwischen 10 auf 50 Cent. So zahlt man für Säfte mit Leitungswasser (0,5l) zwischen 2,60 bis 4,10 Euro.

Bemerkenswert: die jeweiligen Höchstpreise in den Bezirksstätten liegen rund 20 Prozent unter jenen in Graz.



Die genauen Ergebnisse unter www.akstmk.at/presse



