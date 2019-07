Galatasaray Istanbul gegen RB Leipzig im Tivoli Stadion

Am 19. Juli trifft der türkische Rekordmeister in Innsbruck auf den DFB-Cup-Finalisten RB Leipzig.

Innsbruck (OTS) - Fußball auf Weltklasse-Niveau und internationale Topstars gibt es am 19. Juli auf dem Rasen des Innsbrucker Tivoli Stadions zu sehen. Im Rahmen seines Trainingslagers in Seefeld fordert der 22-fache Türkische Meister den letztjährigen 3. in der Deutschen Bundesliga und DFB-Pokal-Finalisten RB Leipzig. Um 16:30 öffnen sich die Stadiontore, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr. Der Vorverkauf über oeticket ist gestartet.



Rückfragen & Kontakt:

Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH

Marketing

Olympiastraße 10, 6020 Innsbruck

Tel: +43 512 33838 221

Mail: marketing @ olympiaworld.at

Web: www.olympiaworld.at