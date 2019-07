Retrica veröffentlicht Season 2 mit verbesserter UI

UX-Benutzerfreundlichkeit

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Retrica (CEO Sangwon Park) veröffentlicht am 10 Juli ein Komplettupdate seiner vielseitigen Foto-App. Diese beliebte App ermöglicht es ihren Nutzern, eine Reihe von Farb- und Lichteffekten miteinander zu kombinieren.

Retrica erreicht weltweit 420 Millionen Downloads

Retrica stärkt den Insight-and-Inspiration-Dienst

Dieses Update namens Retrica Season 2 wurde dazu entwickelt, Nutzungsmuster zu analysieren und die Benutzerfreundlichkeit der App auf Grundlage dieser Ergebnisse zu verbessern und vereinfacht außerdem die UI/UX-Fotografiefunktion (eine der wichtigsten Funktionen von Retrica) und erleichtert die Verwendung der Filtermöglichkeiten der App. Eine Reihe von Seitenverhältnissen, Zoom-Unschärfe-Effekten und Zeitmarkierungen wurden hinzugefügt, um den Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten.

Der Inspiration-Service, den Retrica mit Stolz präsentiert, besteht aus dem "View Finder" und "Insight". Der View Finder ermöglicht es dem Nutzer, Fotos zu teilen, die man über Retrica aufgenommen hat, wodurch der Nutzer die Möglichkeit erhält, seine "Szenenerfahrung" zu teilen. Wenn man auf ein Foto klickt, das auf Inspiration gepostet wurde, werden Filter angezeigt, durch die ein ähnlicher Farbeindruck entsteht. Insight bietet inhaltlich interessante und leicht verständliche Geschichten über die Farb- und Lichteffekte und Fotos, die Retrica bietet. Es wird erwartet, dass diese Geschichten einmal pro Woche erscheinen.

"Retrica ist durch den internationalen Trend gewachsen, Selfies zu machen und ist nun für einen großen Sprung nach vorne bereit. Die Filter von Retrica stellen sich selbst ein, da es sich hierbei um das leichteste und einfachste Tool handelt, um Szenen vollständig aufzunehmen, während die Nutzer ihre Erfahrung genießen", sagte Sangwon Park, CEO von Retrica. "Retrica wird weiterhin an der Entwicklung von neuen Filtern, durch die Kombination von Farb-, Schatten- und Lichteffekten arbeiten, um es Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt zu ermöglichen, noch feinere, exquisitere und emotionalere Bilder aufzunehmen."

Retrica ist wohl im Google Play Store, als auch im App Store von Apple verfügbar.

Informationen zu Retrica

Retrica ist ein Tool, das aufgrund seiner unvergleichlichen Qualität und Fähigkeit zur Kombination verschiedener Farb- und Schatteneffekte auf der ganzen Welt und u. a. in den Vereinigten Staaten, einem der am heißesten umkämpften Gebiete für Handy-Apps, beliebt ist. Retrica, das nicht nur bei der Aufnahme von vollständigen Szenenerfahrungen unterstützt, fesselt nicht nur normale Nutzer, sondern auch Urheber mit einer Leidenschaft für Filter. Im Juni 2019 erreichte die App eine akkumulierte Downloadzahl von 420 Millionen Downloads weltweit. Retrica, das seinen Hauptsitz in Seoul in Südkorea hat, hat Investitionen in Höhe von 6 Millionen Dollar von verschiedenen Investoren, u. a. von Bessemer Venture Partners, Goodwater Capital und Altos Ventures erhalten.

Weitere Information finden Sie auf der Website von Retrica (Retrica.co).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/943225/Retrica_UI_UX.jpg

