AVISO: Tattendorf/NÖ wird erste Nationalpark Garten Gemeinde, Sa 14:00, Treffpunkt Raiffeisenplatz

Gemeinde-Gärten sind die Chance für Schmetterlinge & Co.

Wien (OTS) - Einladung und Berichtigung: Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 und die Gemeinde Tattendorf laden am Samstag den 13. Juli um 14.00 zur feierlichen Eröffnung der ersten Nationalpark Garten Gemeinde ein. Mit sehr innovativen Projekten engagiert sich die Gemeinde Tattendorf seit Jahrzehnten für den Erhalt der Biodiversität, etwa dass die öffentlichen Flächen einmal im Jahr weniger oft gemäht werden*, es gibt einen 24 Stunden Biosupermarkt, für jede Jung-Tattendorferin wird ein Baum gepflanzt – und vieles mehr. Die Gemeinde möchte dieses Engagement in Partnerschaft mit GLOBAL 2000 weiter führen und ausbauen und hat daher beschlossen Teil der Initiative Nationalpark Garten zu werden.



Mit dem Nationalpark Garten soll mit Hilfe der österreichischen GartlerInnen und Kommunen Österreichs größtes Netzwerk an kleinen Naturschutzgebieten entstehen, mit dem Ziel, möglichst viele wertvolle Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und Co. zu schaffen. In weiterer Folge können Gemeinden und GartlerInnen ihre Flächen auf der Webseite eintragen und mit anderen Interessierten teilen. Mehr Info unter: www.nationalparkgarten.at



*Berichtigung: In der Aussendung vom 4. Juli wurde fälschlicherweise angegeben, dass die öffentlichen Flächen nur einmal im Jahr gemäht werden. Das ist nicht korrekt, es lautet richtig: D ie öffentlichen Flächen der Gemeinde Tattendorf werden einmal im Jahr weniger oft gemäht.



Das Rahmenprogramm

14:00 Verleihung der Plakette „Nationalpark Garten Gemeinde“, Gemeinschaftsgarten Kuchlgartl, Treffpunkt Raiffeisenplatz

14:15 Kinderexkursion durch die Auwälder mit Univ. Prof. Dr. Otto Moog, Biodiversitätsexperte und bekennender Nationalpark Garten Gärtner. Heimlicher Höhepunkt ist die Station „Verborgene Welt der Schnecken erleben“ mit Mag. Alexander Reischütz.

14:30 Bürgermeister Alfred Reinisch führt gemeinsam mit GLOBAL 2000 Nationalpark-Garten Initiator und Biologen Dominik Linhard durch die Gemeinde.

16:00 u.a. sorgt ein Solargriller für das leibliche Wohl. Tattendorf und GLOBAL 2000 feiern die erste Nationalpark Garten Gemeinde.

18:00 bis 21:00 musikalisches Rahmenprogramm

21:30 Umweltkino unter Sternen. „Über Leben“ Du brauchst die Natur. Ein Film über Biodiversität.

22:00 Wir beobachten den Insektensommer. Biobauer Karl Mitterer und Schmetterlingsexperte Rudi Eis locken in Lichtzelten Insekten an und helfen beim Bestimmen und Kennenlernen der Tiere, Fotograf und Öffentlichkeitsleiter Martin Aschauer gibt Tipps für Makrofotografie



Tattendorf wird erste Nationalpark Garten Gemeinde Österreichs

Datum: 13.07.2019, 14:00 - 22:00 Uhr



Ort: Tattendorf, Gemeinschaftsgarten Kuchlgartl, Treffpunkt Raiffeisen Platz

Tattendorf, Österreich





Rückfragen & Kontakt:

Martin Aschauer, GLOBAL 2000 Kommunikationsleiter, martin.aschauer @ global2000.at, 06763501889