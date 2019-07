Die Bregenzer Festspiele 2019 im ORF

Wien (OTS) - Mit umfangreicher Berichterstattung bietet der ORF den Bregenzer Festspielen auch heuer eine große mediale Bühne und liefert interessante Einblicke auf allen Kanälen: Im Fernsehen mit ORF 2, ORF III, 3sat und ARD-alpha, im Hörfunk mit Ö1 und ORF Radio Vorarlberg und online auf vorarlberg.ORF.at sowie auf ORF.at, ORF-TVthek, ORF TELETEXT und ORF extra.

Fernsehen, Radio und Online live aus Bregenz

Der ORF überträgt die offizielle Eröffnung der Bregenzer Festspiele live am Mittwoch, dem 17. Juli, um 10.15 Uhr in ORF 2, 3sat und vorarlberg.ORF.at (nachzusehen um 17.35 Uhr auf ORF III und am 21. Juli um 21.15 Uhr in ARD-alpha). Die Live-Übertragung der Eröffnung bietet einen informativen und abwechslungsreichen Einblick in das Programm der Bregenzer Festspiele 2019. Moderatorin Martina Köberle wird auf dem Platz vor dem Festspielhaus mit „Rigoletto“-Regisseur Philipp Stölzl und „Don Quichotte“-Regisseurin Mariame Clément über die beiden Produktionen sprechen. Die feierliche Eröffnung macht anschließend mit zahlreichen musikalischen Darbietungen und Filmausschnitten Lust auf das breitgefächerte Programm der kommenden Wochen am Bodensee. Sängerinnen und Sänger präsentieren gemeinsam mit den Wiener Symphonikern Arien und Ensembles aus „Rigoletto“, dem „Reigen“ von Bernhard Lang und „Don Quichotte“. Der Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan führt mit seiner selbstgebauten Clownpuppe durch die Eröffnung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Festspielpräsident Hans-Peter Metzler und der Bundesminister für Kultur und Medien Alexander Schallenberg machen sich in ihren Ansprachen Gedanken über aktuelle Themen wie das Spiel mit der Macht. Zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele werden knapp 2.000 prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet, es kommentiert Bettina Barnay (ORF Vorarlberg).

Die erfolgreichste Fernsehsendung des Landes, „Vorarlberg heute“ (Montag bis Sonntag, 19.00 Uhr, ORF 2), berichtet am Eröffnungstag um 19.00 Uhr live vom Festspielgelände und hat die besten Bilder sowie interessante Gäste.

Das Online-Team von vorarlberg.ORF.at liefert Schnappschüsse vom Eröffnungstag und spannende Hintergrundstorys zu den aktuellen Festspielproduktionen. Während des ganzen Festspielsommers sind sämtliche Neuigkeiten von den Bregenzer Festspielen jederzeit auf einen Klick kompakt abrufbar.

Ein ganzer Tag Radio live vom Festspielplatz

Zur Festspieleröffnung begibt sich auch ORF Radio Vorarlberg mitten ins Geschehen und berichtet von 9.00 bis 21.00 Uhr direkt aus Bregenz – live aus dem gläsernen Radio-Sendestudio vom Platz der Wiener Symphoniker. Künstlerinnen und Künstler sowie Prominente werden live zu Gast sein, interessante Reportagen und aktuelle Neuigkeiten bringen Festspielflair ins gesamte Vier-Länder-Eck der Bodenseeregion. Die ganze Festspielzeit über gibt es Sonderberichte im gesamten Tagesprogramm und täglich in den ausführlichen Mittagsnachrichten um 12.30 Uhr.

Bereits am 14. Juli sendet der ORF Vorarlberg österreichweit in den ORF-Regionalradios live von 10.00 bis 11.00 Uhr den ökumenischen Festspielgottesdienst aus der Stadtpfarrkirche Herz Jesu in Bregenz mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, Solisten der Bregenzer Festspiele und den Kirchenchören Herz Jesu Bregenz und St. Karl Hohenems.

Kulturprogramm vom See

Verdis „Rigoletto“, die neue Oper am See, ist am 19. Juli live in ORF 2 zu erleben. Einstimmend darauf präsentiert die Produktion „Von Machtspielen und Windmühlen – Die Bregenzer Festspiele 2019“ die Highlights des Festspielgeschehens. Bereits am 18. Juli meldet sich in ORF III ein „Kultur Heute Spezial“ von der Seebühne und bittet u. a. die Hauptdarsteller der Produktion zum Gespräch. Weiters zeigt die Dokumentation „Rigoletto – Zirkusspektakel am Bodensee“ am 21. Juli in ORF 2 ein spannendes Making-of der Operninszenierung.

ORF III bringt ein Dakapo der Oper am 15. September, gefolgt von der Aufzeichnung der neuen Festspielhaus-Opernproduktion, Jules Massenets „Don Quichotte“.

Radio Ö1 überträgt mehrere Produktionen direkt aus Bregenz, beispielsweise die Premiere von „Don Quichotte“, das „Intrada“-Festivalmagazin und Konzerte der Wiener Symphoniker. Selbstverständlich berichten auch die „ZIB“ sowie „Vorarlberg heute“ laufend von den Festspielen.

Künstler zum Kennenlernen

Bei den „Festspielfrühstück“-Gesprächen erzählen auch heuer wieder Mitwirkende der aktuellen Festspielproduktionen von ihrem Beruf und aus ihrem Privatleben: Regisseurin Mariame Clément am 14. Juli, Ko-Bühnenbildnerin Heike Vollmer am 21. Juli, Regisseur Jan Eßinger am 4. August und Musiker Maximilian Hornung am 18. August. Interessierte sind herzlich eingeladen, an den vier Sonntagen jeweils um 9.30 Uhr im Seefoyer Festspielhaus Bregenz am „Festspielfrühstück“ teilzunehmen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Von ‚Rigoletto‘ bis ‚Don Quichotte‘, von einzigartigen Konzerten bis zu persönlichen Künstlergesprächen: Der ORF wird auch heuer wieder die Bregenzer Festspiele multimedial begleiten.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Mit einer beeindruckenden Fülle an hochwertigen und spannenden Produktionen warten die Bregenzer Festspiele 2019 auf. Der ORF macht dieses einzigartige Kulturerlebnis mit Übertragungen und umfangreicher Berichterstattung allen Menschen zugänglich.“

Übersicht: Die Bregenzer Festspiele 2019 im ORF

-- ORF-Regionalradios (österreichweit)

Sonntag, 14. Juli, 10.00 Uhr (live)

Festspielgottesdienst aus der Pfarrkirche Herz Jesu in Bregenz mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, Solisten der Bregenzer Festspiele und den Kirchenchören Herz Jesu Bregenz und St. Karl Hohenems

-- ORF Radio Vorarlberg

Mittwoch, 17. Juli, 9.00 bis 21.00 Uhr (live)

ORF Radio Vorarlberg aus dem gläsernen Studio am Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz

Montag bis Sonntag

Sonderberichte im gesamten Tagesprogramm

-- Festspielfrühstück des ORF Vorarlberg

Sonntag, 14. Juli, 9.30 Uhr, Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Mariame Clément, Regisseurin „Don Quichotte“

Sendetermin: Montag, 15. Juli, 20.00 bis 21.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Sonntag, 21. Juli, 9.30 Uhr, Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Heike Vollmer, Ko-Bühnenbildnerin „Rigoletto“

Sendetermin: Montag, 22. Juli, 20.00 bis 21.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Sonntag, 4. August, 9.30 Uhr, Seefoyer Festspielhaus Bregenz

Jan Eßinger, Regisseur „Eugen Onegin“

Sendetermin: Montag, 5. August, 20.00 bis 21.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Sonntag, 18. August, 9.30 Uhr, Seefoyer Festspielhaus Bregenz Maximilian Hornung, Cellist

Sendetermin: Montag, 19. August, 20.00 bis 21.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

-- Radio Österreich 1

Donnerstag, 18. Juli, 19.30 Uhr (Premiere, live)

Jules Massenet: „Don Quichotte“

Wiener Symphoniker, Prager Philharmonischer Chor

Dirigent: Daniel Cohen

Freitag, 19. Juli, 10.05 Uhr

Intrada Festivalmagazin

Samstag, 3. August, 10.05 Uhr

Klassik-Treffpunkt

Dienstag, 27. August, 19.30 Uhr

Konzert Symphonieorchester Vorarlberg

Dirigentin: Ariane Matiakh

Bariton: Wolfgang Stefan Schwaiger

Violoncello: Maximilian Hornung

Freitag, 1. November, 19.30 Uhr

Konzert Wiener Symphoniker

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

Dirigent: Fabio Luisi

-- ORF-Fernsehen

Eröffnung der Bregenzer Festspiele

Mittwoch, 17. Juli, 10.15 Uhr (live) in ORF 2, 3sat und vorarlberg.ORF.at, sowie 17.35 Uhr in ORF III

Montag, 21. Juli, 20.15 Uhr, ARD-alpha

„Vorarlberg heute“ live aus Bregenz

Mittwoch, 17. Juli, 19.00 Uhr, ORF 2

„Kultur Heute Spezial – Bregenzer Festspiele“

Donnerstag, 18. Juli, 19.45 Uhr, ORF III

„Von Machtspielen und Windmühlen – Die Bregenzer Festspiele 2019“ Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr, ORF 2

Giuseppe Verdi: „Rigoletto“

Freitag, 19. Juli, 21.15 Uhr, ORF 2 (live)

Samstag, 10. August, 20.15 Uhr, 3sat

Sonntag, 15. September, 20.15 Uhr, ORF III

Dokumentation „Rigoletto – Zirkusspektakel am Bodensee“ Sonntag, 21. Juli, 18.25 Uhr, ORF 2

Samstag, 10. August, 22.25 Uhr, 3sat

Jules Massenet: „Don Quichotte“

Sonntag, 15. September, 22.30 Uhr, ORF III

Ausführliche Berichte in der „Zeit im Bild“ und in „Vorarlberg heute“ während der gesamten Festspielzeit.

Die Bregenzer Festspiele auf ORF.at, ORF-TVthek, ORF TELETEXT und ORF extra

ORF.at berichtet auch in diesem Jahr im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung über alle Highlights der Bregenzer Festspiele. Zusätzlich widmet sich der Sonderkanal zu den Bregenzer Festspielen allen Premieren des Festivals, bringt einen Ausblick auf dessen Höhepunkte ebenso wie umfangreiche trimediale (Nach-)Berichte. Gemeinsam mit den Angeboten von Ö1, der ORF-TV-Kultur und ORF III blickt ORF.at hinter die Kulissen und zeigt das Festival auch von seinen unbekannten Seiten. Ausführliche Interviews und Porträts der Regisseurinnen und Regisseure der aufregendsten Produktionen runden die Berichterstattung auf ORF.at ab. Alle Streams zu Bregenz via TVthek.ORF.at und oe1.ORF.at werden auch über ORF.at als trimediale Schnittstelle abrufbar sein.

Auch die ORF-TVthek bietet ein umfangreiches Angebot rund um die Bregenzer Festspiele: So werden TV-Sendungen als Live-Stream sowie als Video-on-Demand im Rahmen eines Themenschwerpunkts zur Verfügung gestellt. Außerdem können Kulturfans nochmals Historie und Highlights der Festspiele vergangener Jahrzehnte Revue passieren lassen – zahlreiche Beiträge und Sendungen darüber sind unter „History“ im Online-Videoarchiv zur Geschichte Vorarlbergs zu finden.

Der ORF TELETEXT bietet im Rahmen seiner Kulturberichterstattung auch heuer wieder sein bewährtes Infoservice, berichtet auf den Seiten 110 (Kultur Topstory) sowie ab Seite 190 (Magazin Kultur und Show) aktuell über das nationale und internationale Festspielgeschehen und informiert auf Seite 415 über das detaillierte Programm der Bregenzer Festspiele.

Auch ORF extra (extra.ORF.at) bietet für Kulturbegeisterte ein attraktives Angebot und verlost 1 x 2 Tickets für Verdis Rigoletto am 30. Juli für einen unvergesslichen Abend auf der Seebühne.

