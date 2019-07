35. Wiener Stadtfest – Große Talente-Show mit hochkarätigen Promi-Juroren

Stadtfest stellt Wiens Talente in den Mittelpunkt – Neun Promi-Juroren & Coaches suchen Wiens Talente – Bewerbungen ab sofort unter www.stadtfest-wien.at

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Wien hat Talent – Deine Chance entdeckt zu werden“ geht das Wiener Stadtfest heuer am Samstag, den 31. August, in die 35. Runde. Im Rahmen einer Talente-Show mit hochkarätigen Juroren & Coaches können Wienerinnen und Wiener ihr Talent beweisen. In drei Kategorien – Musik, Kabarett & Comedy sowie Show Act – werden an drei verschiedenen Schauplätzen in der Stadt die Talente gecastet. „Wir bleiben damit dem ursprünglichen Grundgedanken des Stadtfestes – dem Beleben von unbelebteren Stadtteilen und damit raus in die Bezirke, hinein in die Grätzl – treu. Und die Wienerinnen und Wiener bekommen mit dem Wiener Stadtfest eine Plattform für ihre Talente“, so Gernot Blümel, Initiator des Wiener Stadtfestes, der im Rahmen eines Pressegespräches mit der neuen Präsidentin des Vereins „Wiener Stadtfeste“ Karin Holdhaus und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner die Details des Wiener Stadtfestes präsentierte. „Wien hat schließlich extrem viele Talente. Das Wiener Stadtfest will diese Menschen zum aktiven künstlerischen Ausdruck ermutigen und fördern und ihnen eine Bühne bieten!“, so Blümel.

„Es ist nie zu früh, ein Talent zu fördern und nie zu spät, ein Talent zu leben“, so die neue Präsidentin des Vereins „Wiener Stadtfeste“ Karin Holdhaus. Über www.stadtfest-wien.at können sich die Wienerinnen und Wiener deshalb ab sofort für die Talente-Show in den drei Kategorien bewerben. Die besten Talente haben am 31. August zwischen 10.00-12.00 Uhr und 13.00-15.00 Uhr die Möglichkeit, sich vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren. In der Kategorie „Musik“ besteht die Jury aus Sarah Lombardi, Cesár Sampson und Josh., in der Kategorie „Kabarett & Comedy“ aus Hilde Dalik, Harry Prünster und Oliver Pocher und in der Kategorie „Show Act“ aus Elke Winkens, Bruce Darnell und Klaus Eberhartinger. Die Talente der Kategorie „Musik“ werden im Wiener Metropol in Hernals gecastet, Kabarettisten & Comedians im Media Quarter Marx im 3. Bezirk und Show Acts aller Art im Shoppingcenter huma eleven in Simmering. Die Gewinner der Kategorie erhalten eine Förderprämie im Wert von je 5.000 Euro – zur Planung weiterer Karriereschritte. Die Bewerbungsfrist endet am 15. August.

„Alle Wienerinnen und Wiener sind eingeladen, diese Talente-Shows in der Stadt zu besuchen und mit uns gemeinsam beim großen Finale in der E-Box in der Wiener Stadthalle die Sieger zu küren“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. In der Stadthalle treffen sich am 31. August ab 18 Uhr alle Kandidatinnen und Kandidaten, die Promi-Juroren und Fans zu einer großen Abschlussparty.

Weitere Infos unter www.stadtfest-wien.at

Bilder vom Pressegespräch finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/