Messerstich in Spital-Warteraum

Vorfallszeit: 10.07.2019, 10:00 Uhr Vorfallsort: 10., Sozialmedizinisches Zentrum Süd

Wien (OTS) - Heute ist am Vormittag in der Herzambulanz des SMZ-Süd von einem Patienten ein Angriff auf einen 64-jährigen Arzt verübt worden. Der Tatverdächtige hatte zunächst, so erste Erkenntnisse, im stark frequentierten Wartebereich auf den Arzt gewartet. Als dieser erschien, griff der Mann zu einem Messer und verletzte den 64-Jährigen mit einem Stich im Bauchbereich. Der Arzt befindet sich nach sofort eingeleiteten notfallmedizinischen Maßnahmen derzeit nicht in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige nahm nach dem Angriff wieder Platz und wartete, ohne andere Personen zu gefährden, auf das Eintreffen der Polizeikräfte. Er wurde im Wartebereich der Ambulanz widerstandslos festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Hintergründe und Motivlagen sind derzeit nicht bekannt.

