Sommer, Sonne, Stars – So klingt der Juli in ORF 2

Live aus Kärnten: 20. „Starnacht am Wörthersee“ und „Wenn die Musi spielt“

Wien (OTS) - Der Wörthersee sowie die Nockberge bilden die grandiose Kulisse für TV-Musikevents der Spitzenklasse: Am 20. Juli 2019 überträgt ORF 2 live die „Starnacht am Wörthersee“ und am 27. Juli, ebenfalls live, das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“. Bereits am 13. Juli um 22.05 Uhr eröffnet „Starnacht am Wörthersee – Das Beste aus 20 Jahren“ mit den Highlights aus zwei Jahrzehnten den musikalischen Sommer.

„Starnacht am Wörthersee – Das Beste aus 20 Jahren“ am Samstag, dem 13. Juli, um 22.05 Uhr in ORF 2

Am 19. Juli 2000 ging die erste „Starnacht am Wörthersee“ über die Bühne und somit steht heuer bereits die 20. Ausgabe der „Starnacht“ am Programm. Im Vorfeld zur Jubiläumsshow werden am 13. Juli in einem Best-of die Highlights aus den ersten zwei Jahrzehnten gezeigt. Dabei gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Klubbb3, Nik P., Eros Ramazzotti, Howard Carpendale, Sarah Connor, Christina Stürmer und Andreas Gabalier. Auch Andrea Berg, Semino Rossi, Conchita, Roland Kaiser, DJ Ötzi, Johnny Logan & Umberto Tozzi, Rainhard Fendrich und Helene Fischer sind mit dabei.

„Starnacht am Wörthersee“ live am Samstag, dem 20. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2

Barbara Schöneberger und Alfons Haider moderieren die diesjährige 20. Show der „Starnacht am Wörthersee“ mit zahlreichen Stars und Publikumsliebligen. Auf der Showbühne vor der Kulisse der Klagenfurter Ostbucht performen unter anderem Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Al Bano, Beatrice Egli und Nik P. Ebenfalls mit dabei sind Aura Dione, Lena, Álvaro Soler, Adel Tawil, Semino Rossi, Jeanette Biedermann, Peter Schilling und PÆNDA.

„Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ live am Samstag, dem 27. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2

Stefanie Hertel und Arnulf Prasch führen durch das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ in St. Oswald / Bad Kleinkirchheim. In der Live-Show aus den Kärntner Nockbergen sind folgende Stars mit dabei:

Die Amigos, Die Aufgeiger, Sašo Avsenik & seine Oberkrainer, Bernhard Brink, G.G. Anderson, Walter Grechenig & die Fegerländer, Stefanie Hertel & die DirndlRockBand, Hansi Hinterseer, Die Hollerstauden, Francine Jordi, JF Jung Fidelen, Die Lauser, Melissa Naschenweng, Die Nockis, Géraldine Olivier, Die Paldauer, Marc Pircher, Semino Rossi, Die Schlagerpiloten, Markus Steiner, Marco Ventre & Band und Die Jungen Zillertaler.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at