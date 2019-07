GCW Global Customised Wealth gibt zwei neue Ernennungen bekannt: Chief Financial Officer und Senior Adviser

London (ots/PRNewswire) - GCW Global Customised Wealth, die globale Investmentmanagementfirma, gab bekannt, dass zwei neue leitende Mitarbeiter zur Firma gestoßen sind, Chief Financial Officer Mandeep Panesar und Senior Adviser, Svetlana Bryzgalova. Herr Panesar wird alle Aspekte des Finanz-, Buchhaltungs- und Berichtswesens für Kundenkonten und für das Unternehmen überwachen. Professor Bryzgalova wird mit dem Investmentteam zusammenarbeiten, um fortgeschrittene Techniken der empirischen Finanzwirtschaft auf die Anlageauswahl, die Asset Allocation und den Portfolioaufbau anzuwenden und in Fragen der Risikoanalyse und -bewertung zu beraten.

Die in London ansässige Wealth-Management-Firma expandiert weiter mit der Ernennung von zwei Senior-Management-Mitarbeitern

GCW, das heute über Personal in London, San Francisco und New York verfügt, arbeitet mit internationalen Kunden zusammen und investiert weltweit, um Privatpersonen umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten.

David Bizer, Managing Partner bei GCW, kommentierte: "Wir freuen uns, unser Senior Leadership Team hier in London mit solch führenden Experten auf ihrem Gebiet zu verstärken. Herr Panesar und Professor Bryzgalova verfügen über hervorragende Erfahrungen, die unsere Fähigkeit, unseren Kunden außergewöhnliche Investitionsdienstleistungen anzubieten, verbessern."

Bevor er zu GCW kam, war Herr Panesar bei der Private-Equity-Firma Lion Capital tätig, wo er das Fund Reporting leitete und zuvor Financial Controller war. Zuvor war Herr Panesar Fund Accountant bei Coller Capital, einer auf Private Equity-Sekundärgesellschaften spezialisierten Investmentgesellschaft, und Mitglied des Audit- und Unternehmenssteuer-Teams bei Baker Tilly, Wirtschaftsprüfer. Er hat einen Bachelor-of-Science-Abschluss in Biochemie von Royal Holloway, University of London, ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und Mitglied des Chartered Institute of Taxation.

"Ich schätze mich glücklich über diese Gelegenheit, mit einem äußerst talentierten Team von GCW zusammenzuarbeiten, das sich dafür einsetzt, den Kunden ein so innovatives Werteangebot zu bieten", sagte Panesar.

Professor Bryzgalova ist Assistant Professor of Finance an der London Business School. Ihre Forschung konzentriert sich auf die quantitativen Aspekte der empirischen Vermögenspreisgestaltung und wendet fortschrittliche Techniken an, die in den Bereichen Ökonometrie, maschinelles Lernen, Informatik und Datenwissenschaft entwickelt wurden, um das Verständnis der Finanzmärkte zu verbessern. Sie promovierte 2015 an der London School of Economics in Wirtschaftswissenschaften und war Assistant Professor of Finance an der Stanford Graduate School of Business, bevor sie 2018 nach London zurückkehrte.

Professor Bryzgalova fügte hinzu: "Ich freue mich, meine Marktforschung zur Problemlösungskultur bei GCW beitragen zu können, einer Firma, die meine Leidenschaft teilt, dass die sorgfältige Untersuchung der Finanzen ein Projekt der kontinuierlichen Verbesserung ist".

Informationen zu GCW Global Customised Wealth

GCW Global Customised Wealth bietet umfassende Vermögensverwaltungslösungen für anspruchsvolle Privatanleger und ausgewählte Institutionen an. GCW erstellt maßgeschneiderte Portfolios, die auf die Ziele und Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, unter Berücksichtigung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (einschließlich derjenigen, die nicht von GCW verwaltet werden) und überlagert das optimale Währungsrisiko, um dem globalen Leben unserer Kunden zu entsprechen. Die Kunden von GCW suchen Anlagemöglichkeiten, die über ihr persönliches Netzwerk hinausgehen, transparent sind und nicht unter Interessenkonflikten leiden. GCW arbeitet mit internationalen Kunden, investiert weltweit und hat seinen Hauptsitz in London mit Partnern in London, New York und der San Francisco Bay Area.

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Cohen

lisa @ lisacohen.org

+1-310-395-2544