Bissantz veröffentlicht DeltaMaster-App für Android

Nürnberg (ots) - Der Business-Intelligence-Anbieter Bissantz & Company gibt die Verfügbarkeit der DeltaMaster-App für Android bekannt. Damit ist die Nutzung von Anwendungen und Berichten aus der Business-Intelligence-Software DeltaMaster nun mit allen aktuellen mobilen Betriebssystemen möglich.

Einrichtung, Funktionalität und Bedienung der Android-App entsprechen weitgehend der iOS-Version. So können die Anwender etwa Berichte aktualisieren (neu berechnen), Filter setzen, in Grafischen Tabellen zoomen und navigieren sowie Berichte exportieren oder zur Offline-Nutzung auf das Gerät herunterladen.

Neben der DeltaMaster-App bietet Bissantz auch die DeltaApp an, die für ein rein mobiles Management-Reporting konzipiert ist. Michael Nordhausen, Vertriebsleiter bei Bissantz, erklärt: "Unsere mobilen Lösungen berücksichtigen die Charakteristika der verschiedenen Geräteklassen. Die DeltaMaster-App ist prädestiniert für Tablets. Diese werden bevorzugt im Querformat gehalten und zum Lesen gern abgelegt oder aufgestellt. Die Darstellung ähnelt dem Desktop-Client, die Handhabung unterscheidet sich davon. Die DeltaMaster-App berücksichtigt dies und sorgt dafür, dass die Interaktion leichtfällt. Ein Smartphone hingegen hält man meist hochkant in der Hand, auch in der Hektik des Management-Alltags, und zur Bedienung muss der Daumen genügen. Das erfordert besondere Informations- und Interaktionskonzepte - und die liefern wir mit der DeltaApp." Die DeltaMaster-App für Android steht ab sofort bei Google Play zur Verfügung.

Über Bissantz & Company

Bissantz & Company ist ein deutsches Softwareunternehmen und spezialisiert auf Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben der Datenanalyse, der Planung und des Reporting. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und ist bis heute inhabergeführt und eigenfinanziert. Das Hauptprodukt ist DeltaMaster, eine integrierte Business-Intelligence-Software, die in unterschiedlichsten Branchen genutzt wird, im Mittelstand wie in Großunternehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Automation betriebswirtschaftlicher Analysen mit Methoden der Künstlichen Intelligenz. Zudem gilt Bissantz als Vorreiter, was die Gestaltung (Visualisierung) von Berichten und Cockpits angeht. Weitere Informationen stehen unter www.bissantz.de zur Verfügung.

Über DeltaMaster

DeltaMaster ist ein flexibles, integriertes BI-Werkzeug für Dashboarding, Ad-hoc-Reporting, Analyse sowie Planung. Die Software setzt als Front-end direkt auf verbreitete OLAP-Daten¬banken und beherrscht rein relationale Datenbankzugriffe. Unterstützt werden zahlreiche betriebswirtschaftliche Methoden, statistische Funktionen sowie fachanwendertaugliche Data-Mining-Verfahren für die Ad-hoc-Analyse. Individuell angepasste Berichte lassen sich über den DeltaMaster-Berichtsserver vollautomatisch generieren - auch für hunderte von Empfängern. Das Visualisierungskonzept beinhaltet eine einfache Zwei-Farb-Logik und typografisch skalierte Kennzahlen.

Kontakt

Bissantz & Company GmbH

Nordring 98

90409 Nürnberg

www.bissantz.de

Michael Nordhausen

Leiter Vertrieb

Tel. +49 911 935536 0 service @ bissantz.de

Rückfragen & Kontakt:

Petra Heinrich

Marketing/PR

petra.heinrich @ bissantz.de

Tel. +49 911 935536-537