EINLADUNG: MORGEN: Pressegespräch zur Präsentation „Wiener Stadtfest 2019"

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zu einem

Pressegespräch

anlässlich der Präsentation „Wiener Stadtfest 2019“, das heuer am 31. August stattfindet.

Teilnehmer:

Gernot Blümel, Initiator

Karin Holdhaus, Präsidentin des Vereins „Wiener Stadtfeste“ Bernadette Arnoldner, Landesgeschäftsführerin

Elke Winkens, Schauspielerin

Das 35. Wiener Stadtfest findet heuer am 31. August statt. Wir bleiben unserem Grundgedanken „Raus in die Bezirke, hinein in die Grätzl“ treu.

Zeit: MORGEN Mittwoch, 10. Juli 2019, 10:30 Uhr

Ort: The nice guys, Karl-Farkas-Gasse 18, 1030 Wien (beim Media Quarter Marx)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/