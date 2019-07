ORF III am Mittwoch: Live-Übertragung „Zauberflöte“-Premiere aus St. Margarethen u. a. mit Max Simonischek

Außerdem: „Kultur Heute Spezial: Zauberflöte aus St. Margarethen“, „Heimat Österreich: Über uns der Himmel – Almauftrieb in Kärnten und der Steiermark“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert zur Eröffnung seines Kultursommers am Mittwoch, dem 10. Juli 2019, die Premiere von Mozarts „Die Zauberflöte“ live-zeitversetzt aus St. Margarethen. Bereits um 19.45 Uhr meldet sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr in „Kultur Heute“ mit einer Spezialsendung von der Oper im Steinbruch. Zum Gespräch sind u. a. das Regie-Duo Cornelius Obonya und Carolin Pienkos, „Papageno“ Max Simonischek und „Papagena“ Theresa Dax geladen.

Bevor die lang erwartete Opernpremiere startet, geht es in „Heimat Österreich“ u. a. in das Heimatbundesland der „Papagena“ Theresa Dax – in die Steiermark. Die Doku „Über uns nur der Himmel – Almauftrieb in Kärnten und der Steiermark“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair zeigt die Schönheit und die Herausforderungen des traditionellen Almlebens in beiden Bundesländern.

Um 21.05 Uhr ist es dann so weit: Auf dem Programm von „Erlebnis Bühne LIVE“ steht „Aus St. Margarethen: Die Zauberflöte“. Die einzigartige Felsenlandschaft des Steinbruchs in der burgenländischen Gemeinde bietet eine spektakuläre und zugleich märchenhafte Kulisse für Mozarts Parabel auf die Liebe und die Vernunft. Sein Operndebüt gibt Schauspieler Max Simonischek, der in die Rolle des „Papageno“ schlüpft. Premiere feiern auch Carolin Pienkos und Ehemann Cornelius Obonya, die erstmals auf der eindrucksvollsten Freilichtbühne im ehemaligen Römersteinbruch inszenieren. Das Orchester der Budapester Philharmonischen Gesellschaft dirigiert Karsten Januschke. Es singt der Philharmonia Chor Wien.

