KRONEHIT ELECTRIC NATION - Ledgends in the City. ARE YOU READY?

Legendäre Acts, Mega Bühne und Pyrotechnik, Open-Air Summerfeeling, Good Vibes, Extra Bass und ganz viel gute Laune - für all das steht das Kronehit Electric Nation Festival.

Graz (OTS) - Ledgends in the City im wahrsten sinne des Wortes – wahre Legenden wie The Chainsmokers, Armin van Burren uvm. werden mit dem Bass die Sterne vom Himmel holen beim Mega Open-Air des Jahres 2019.



Nach dem fulminanten Erfolg des ersten Electric Nation in Wien 2018, findet die Event-Serie 2019 ihre Fortsetzung in Graz. Es wird ein Line-up präsentiert, dass die vorherige Ausgabe in Wien bei weiten übertrifft. Das eindrucksvolle Line-up hält allbekannte Talente der EDM Family bereit.

Wie auch schon beim letztjährigen Electric Nation, wird es auch in Graz eine Megabühne geben, die an Design und Technik kaum mehr zu überbieten ist. Das zentrale Element der Mainstage ist ein futuristisch anmutendes Design des Grazer Uhrturms, ausgestattet mit State of the Art LED-, Licht- und Lasertechnik und raffiniert integrierten LED-Walls im Ausmaß von mehreren Hundert Quadratmetern die zusammen mit einer geilen Pyrotechnik dieses Mega-Event auch zu einem unvergesslichen visuellen Erlebnis machen werden.

Das Electric Nation in Graz steht als Synonym für Party, Summer-Feeling und coole Musik. Um diesen Mix zu perfektionieren gibt es neben der Mainstage mit Armin van Burren, Steve Aoki, The Chainsmokers, Darius und Finlay uvm. am Messegelände eine Aftershow-Party mit den DJ-Stars Brennan Heart, Headhunterz & Darren Styles, MNS Hardstyle Classics, Existenze und Concept Art.

Nun ist auch das Line-Up sowie der Geländeplan veröffentlicht weitere Informationen auf unserer Homepage www.elcetricnation.at oder auf unseren Social Media Kanälen.

