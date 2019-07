Jetzt Tickets sichern: „Elisabeth“ auch 2020 vor Schloss Schönbrunn

Musical-Welthit auch im nächsten Jahr als Konzert-Highlight am Original-Schauplatz

Wien (OTS/RK) - 22.000 Menschen haben am vergangenen Wochenende ein Konzerterlebnis der Extra-Klasse erlebt. Die internationale Erfolgsproduktion „Elisabeth“ der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) wurde im ausverkauften Ehrenhof des Schloss Schönbrunn am Original-Schauplatz gleich zweimal gezeigt. In den beiden konzertanten Aufführungen des packenden Musicals über Leben, Lieben und Leiden der österreichischen Kaiserin brillierten die Musical-Stars Pia Douwes und Mark Seibert in ihren Rollen als „Elisabeth“ und „Tod“. Die Shows wurden von den Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, in Zusammen­arbeit mit Semmel Concerts und Show Factory gezeigt.

Elisabeth 2020: Der Vorverkauf hat begonnen

Aufgrund des großartigen Erfolges wird „Elisabeth“ auch im nächsten Jahr wieder in Schönbrunn zu sehen sein. Und das gleich an drei Terminen und zwar am 25., 26. und 27. Juni 2020. Tickets sind bereits jetzt unter www.musicalvienna.at sowie bei Wien-Ticket unter www.wien-ticket.at, im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 – 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 – 19.00 Uhr) und in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Erfolgreichstes deutschsprachiges Musical weltweit

„Elisabeth ist das erfolgreichste deutschsprachige Musical weltweit. Seit der Uraufführung 1992 in Wien haben rund 11,5 Millionen Menschen rund um den Erdball das VBW-Erfolgsmusical gesehen. Es wurde bisher in 12 Ländern und sieben Sprachen bereits mehr als 8.600 Mal zur Aufführung gebracht. Wir freuen uns, den Musical-Welthit auch im Jahr 2020 vor dem Schloss Schönbrunn neuerlich in einer grandiosen konzertanten Show präsentieren zu können, am Originalschauplatz, wo Elisabeth einst lebte und wirkte“, so Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer. (Schluss)



