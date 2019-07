Indra Collini ist neue NEOS Lab Präsidentin

Die Landessprecherin und Fraktionsobfrau von NEOS Niederösterreich folgt auf Angelika Mlinar.

Wien am 9.Juli 2019 (OTS) - Im Zuge der Generalversammlung am 7. Juli 2019 übergab die vormalige EU-Abgeordnete Angelika Mlinar die NEOS Lab Präsidentschaft an die Landessprecherin und Fraktionsobfrau von NEOS Niederösterreich Indra Collini.



Die gebürtige Vorarlbergerin, die seit über 20 Jahren in Niederösterreich lebt, und seit Beginn an für NEOS tätig ist, will die politische Erneuerung und die Schaffung innovativer Zugänge vorantreiben. „Mir ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger die Zuschauertribüne verlassen und merken, dass sie selbst die Veränderung sein müssen, die sie sich wünschen. Das NEOS Lab stellt als Bildungsakademie und Think Tank das entsprechende Rüstzeug bereit und zeigt mit innovativen und partizipativen Konzepten auf, wie man Politik neu denken kann. Ich freue mich, wenn ich diesen Prozess als Lab-Präsidentin unterstützen und vertiefen kann“, so Indra Collini.

Angelika Mlinar, die sich seit 2014 als NEOS-Abgeordnete und Mitglied der ALDE (Allianz der Liberalen und Demokraten Europas) im Europäischen Parlament für konstruktive und liberale Politik eingesetzt hat, bedankte sich für die kreative und konstruktive Zusammenarbeit mit dem NEOS Lab und beglückwünschte ihre Nachfolgerin zu diesem Amt. „In demokratiepolitisch brisanten Zeiten, ist es besonders wichtig sich programmatisch mit liberalen Zielen und Visionen auseinanderzusetzen. Der Liberalismus hat immer große Gesellschaftsentwürfe mitgeformt und das NEOS Lab hat seit Beginn an Politik erforscht, getestet und experimentell weiterentwickelt. Daher wünsche ich dem Lab auch für die Zukunft innovative Ideen, die den Nerv der Zeit treffen“, so die Politikerin und Juristin, die seit der Gründung des NEOS Lab 2014 als Präsidentin fungierte.

Das NEOS Lab versteht sich als Ort des wissenschaftlichen Diskurses und der demokratischen Innovation. „Unsere Aufgabe ist es - vor dem Hintergrund historischer und gesellschaftspolitischer Entwicklungen - aktuellen Dynamiken nachzugehen und auf die relevanten Fragen der Gegenwart liberale Antworten zu finden“, erläutert NEOS Lab Direktorin Birgit Allerstorfer die strategische Ausrichtung der pinken Ideenschmiede. „Als Bildungsakademie und Think Tank haben wir uns permanent mit der Frage zu beschäftigen, wie Liberalismus für die Gegenwart neu gedacht und gestaltet werden kann. Für diese permanente Neuvermessung des politischen Spektrums braucht es innovative Plattformen des Diskurses und der Teilhabe, die wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen – sowohl analog wie digital“, so die NEOS Lab Direktorin abschließend.

Zum neugewählten NEOS Lab Vorstand zählen, neben der Präsidentin Indra Collini, Beate Meinl-Reisinger als erste Stellvertreterin, Werner Albeseder, Claudia Gamon, Douglas Hoyos, Niki Scherak und Sepp Schellhorn.

Indra Collini - Biografie

Seit über 20 Jahren in Niederösterreich beruflich tätig, lebt Indra Collini seit zwölf Jahren mit ihrer Familie in Brunn am Gebirge. Vor ihrem politischen Engagement war die studierte Betriebswirtin viele Jahre in leitender Funktion in der Markenartikelbranche tätig und baute ihr eigenes Unternehmen auf. Im Jahr 2012 wurde sie ehrenamtlich bei den NEOS aktiv. Ein Jahr später fungierte sie als stellvertretende Landessprecherin der NEOS in Niederösterreich und trat im November 2016 die Nachfolge von Niki Scherak als Landessprecherin an. Im Mai 2017 wurde sie bei einer Mitgliederversammlung in St. Pölten mit 82,6 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie erreichte beim erstmaligen Antreten der NEOS in Niederösterreich bei der Landtagswahl 2018 5,2 Prozent der Stimmen und zog mit ihrer Fraktion mit drei Mandaten in den Niederösterreichischen Landtag ein.

