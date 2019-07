Atradius Collections baut seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus.

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Atradius Collections baut seine internationale Präsenz in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), weiter aus. Die Entscheidung, diese lokale Einheit zu eröffnen, resultiert aus der Entwicklungsstrategie von Atradius Collections. Die neue Expansion zielt darauf ab, die Expertise des Unternehmens beim Forderungseinzug in den VAE zu verbessern und die globale Abdeckung zu erweitern.

Die Kenntnis der lokalen Geschäftspraktiken und -kultur ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Inkasso. Eine Präsenz in den VAE wird es Atradius Collections ermöglichen, bessere Inkassodienstleistungen im Nahen Osten anzubieten.

Das Wirtschaftswachstum in der Region war bescheiden und der Handel stand aufgrund gestiegener Geschäftskosten und geopolitischer Gründe unter starkem Druck. Die Zahl der außer Kontrolle geratenen Fälle ist beunruhigend gestiegen, was dazu führte, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten hatten, ihre Forderungen einzutreiben.

"Die hohe Unsicherheit über Handelsspannungen beeinträchtigt die lokale Wirtschaft, die bereits von einer weltweiten Konjunkturabschwächung und schwankenden Ölpreisen betroffen ist. Dies hat Auswirkungen auf die Zahlungsmoral. Mit unserer neuen lokalen Niederlassung in Dubai erhalten unsere Kunden die Unterstützung, die sie benötigen, um ihr Geld zurückzuerhalten. Wir sind dort, wo Sie uns brauchen", sagt Raymond van der Loos, CEO von Atradius Collections.

"In Anbetracht des großen Ereignisses der Expo 2020 in den VAE verstärken die Regierungen des Nahen Ostens ihre Unterstützung für Unternehmen. Unsere lokale Präsenz wird unsere Einziehungsrate deutlich erhöhen und das Vertrauen unserer Kunden sowie der Inhaber von Warenkreditversicherungen von Atradius und seinen lokalen Partnern stärken", sagte Vikas Malik, Country Manager bei Atradius Collections.

Weitere Informationen über unsere lokalen Aktivitäten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website: www.atradiuscollections.com

Über Atradius Collections

Durch seine Präsenz in 33 Ländern bietet Atradius Collections Inkasso-Dienstleistungen für Handelsrechnungen in 96% der Länder der Welt an. Die breite Palette an Dienstleistungen, die von der ersten Partei bis zum Inkasso reicht, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Eintreibung unbezahlter Rechnungen und der Verwaltung von Forderungen.

