Welche Handwerker und Profis im Sommer besonders gut verdienen

Zu den gefragtesten Dienstleistern zählen neben Klimatechnikern und Fliegengittermonteuren auch Anbieter von Solaranlagen und Swimmingpools

Wien (OTS) - Die Sommerferien haben gestartet und für viele startet die langersehnte Phase der Entspannung mit Urlaub, mehr Partys und reduzierter Arbeitsbelastung. Aber für einige Professionen geht jetzt die Hochsaison los. Die Dienstleistungsplattform ProntoPro.at hat sich angesehen, welche Dienstleister in den Sommermonaten mit besonders viel Geschäft rechnen dürfen und was Frau und Herr Österreicher für Swimmingpool und Klimaanlage rechnen müssen, wenn sie auf die zahlreichen Anbieter auf ProntoPro.at zurückgreifen.

Klimaanlagen und Fliegengitter

Österreicher die sich eine Klimaanlage einbauen lassen möchten, sollten im Schnitt mit rund 2.000 Euro rechnen. Für die Wartung von Klimaanlagen kann man auf ProntoPro.at Dienstleister zwischen 90 und 350 Euro finden. Damit der Klimawandel nicht rasant fortschreitet, steigen immer mehr Haushalte auf erneuerbare Energien um. Monteure von Solarpanelen sind besonders im Sommer gefragt. Wer Sonnenergie wählt, sollte zwischen 5.400 und 13.300 Euro einplanen.

Weit weniger weitreichend für den Klimawandel, aber im Alltag von großer Bedeutung sind Fliegengitter. Neue Insektenarten, die sich rapide vermehren, wecken bei immer mehr Österreichern den Wunsch nach einem schützenden Netz. Das Fliegengitter wird zwischen 450 und 600 Euro von Profis montiert.

Poolparty und Luxus im Garten

Ob der Pool im Garten noch Luxus ist oder schon zur Grundausstattung gehört, darüber lässt sich streiten. Haben will ihn auf jeden Fall jeder. Das kühle Nass im Garten ist in der kleinen Version um 2.500 Euro zu haben. Die Luxusvariante geht auch bis zu 30.000 Euro. Da darf dann natürlich die Poolparty zur Einweihung nicht fehlen. Der Profi-Eventplaner organisiert von 600 bis 2.800 Euro ein rauschendes Fest für die Swimmingpool-Besitzer und auch alle anderen, die im Sommer schöne Feierstunden mit Familie und Freunden verbringen möchten.







Dienstleister Kosten in Euro

von bis

Klimaanlagen / Installation von Klimaanlagen 2.000

Klimaanlagenwartung 90 350

Fliegengittermontage 450 600

Solaranlagen montieren 5.400 13.300

Swimmingpool auf der Wiese 2.500 13.800

Swimmingpool fix eingebaut 14.300 30.000

Eventplaner 600 2.800

Quelle: ProntoPro.at, Juli 2019



Über ProntoPro:

Die Dienstleistungsplattform ProntoPro hat in Italien mehr als 700.000 Kunden und 300.000 registrierte Dienstleister in den 500 Service-Kategorien. In Österreich ist ProntoPro seit 2018 mit rund 2.500 Profis vertreten. Das Österreich-Büro hat seinen Sitz in Wien und ist auch das Headquarter für die Schweiz.

