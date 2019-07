Wiener Linien: Bims werden „cooler“

Lüftungskiemen und Sonnenschutzfolien kühlen Niederflurstraßenbahnen um vier Grad - Öffis im Sommer besonders cool unterwegs

Wien (OTS) - Damit die Fahrgäste auch bei Hitze gut durch die Stadt kommen, setzen die Wiener Linien zahlreiche Maßnahmen. Nicht nur die U6 wird bis 2020 komplett klimatisiert, auch die Straßenbahnen werden „cooler“. Sonnenschutzfolien und Lüftungskiemen an den älteren Niederflurstraßenbahnen (ULF) schaffen ab sofort bis zu vier Grad Abkühlung in den Fahrzeugen. Über 150 ULF wurden seit vergangenem Jahr um 800.000 Euro nachgerüstet. Zusätzlich ersetzen im Ferienfahrplan kürzere, aber klimatisierte ULF unklimatisierte Hochflur-Bims.

Bis zu vier Grad Abkühlung

„Bei der U6 haben sich die Sonnenschutzfolien sehr gut bewährt. In den Zügen ist es bis zu vier Grad kühler. Diesen Effekt nutzen wir ab sofort auch bei den älteren ULF der ersten Generation, die keine Klimaanlage besitzen“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien. „In den 90er Jahren war es in Wien noch nicht so heiß wie heute. Klimaanlagen waren damals noch kein Standard.“ Auch das Gewicht einer Klimaanlage spielt eine Rolle: „Ein Klimagerät wiegt rund 400 Kilogramm. Um einen langen ULF nachzurüsten, müssten wir ein zusätzliches Gewicht von 2,5 Tonnen unterbringen. Dafür wurden die Fahrzeuge nicht konstruiert, man kann dieses Gewicht nicht einfach „oben drauf“ packen“, so Steinbauer. „Die Sonnenschutzfolien und Lüftungskiemen sind daher eine optimale Alternative.“

Cool durch den Sommer

In den Ferienmonaten sind die Öffis besonders cool unterwegs: In rund drei Viertel aller Fahrzeuge sorgen Klimaanlagen für Abkühlung. Die Wiener Linien kaufen schon seit 2002 nur noch klimatisierte Fahrzeuge, der "Klima"-Anteil wächst daher ständig. Die neuen Flexity-Straßenbahnen sind selbstverständlich serienmäßig klimatisiert. Sie lösen in den kommenden Jahren die alten Hochflur-Modelle ab.

Alle Antworten rund um die wichtigsten Fragen zu den Klimaanlagen in den Öffis finden Sie auf unserem Blog: https://blog.wienerlinien.at/klimaanlage-in-den-oeffis/

